Mare, bagno subito dopo pranzo: verità o falso mito?

Quante volte, fin dalla tenera età, siamo abituati a sentire a sentire dai genitori di star lontani dall'acqua dopo mangiato? Con il caldo e le giornate al mare, questo "motto" torna alla ribalta. Il rischio? Secondo la "tradizione" è quello di prendersi una congestione. Spontaneo chiedersi quanto questa raccomandazione sia reale, se fare il bagno dopo mangiato faccia male alla salute del bambino e dell’adulto, oppure no. A sfatare ogni dubbio ci pensa Federica Furfato, gastroenterologa di Humanitas.

Il falso mito del bagno dopo mangiato

Un rallentamento della digestione

Finora non sono stati progettati e condotti studi che abbiano svolto un lavoro di ricerca in questo senso, motivo per cui non esiste a livello scientifico una prova del fatto che il bagno dopo pranzo faccia male e che faccia venire la fantomatica “congestione”.





Senza entrare nei dettagli, sarebbe più corretto dire che il contatto con l’acqua fredda potrebbe causare un rallentamento della digestione, in quanto il sangue sarebbe richiamato alle aree periferiche del corpo per mantenere costante la temperatura corporea, riducendo l’afflusso a stomaco e intestino. Tuttavia questa è una possibilità evitabile se si prendono alcune precauzioni prima di entrare in acqua.

Alcune precauzioni prima di entrare in acqua

Prima di tutto è necessario valutare le condizioni meteorologiche del mare e le proprie capacità di nuotare. Bagnarsi poco alla volta, senza entrare di corsa nell’acqua, può aiutare a mantenere la temperatura corporea il più stabile possibile.

Il vero pericolo è il Sole

Inoltre, il vero “pericolo” dopo pranzo non è tanto il mare, quanto il sole: da mezzogiorno circa alle 15, il sole è alto e particolarmente caldo, e il rischio di scottature e insolazioni è molto elevato. Sarebbe quindi auspicabile non passare in spiaggia quella fascia oraria, e così facendo si eviterebbe anche la questione del fare il bagno subito dopo aver mangiato.

Più che del mare freddo, c'è da preoccuparsi del Sole troppo caldo

Vietato il bagno dopo aver bevuto alcolici!

Una precisazione molto importante: se fare il bagno dopo aver mangiato di per sé può non rappresentare un problema, lo diventa se si fa il bagno dopo aver bevuto alcolici. Che si tratti di adolescenti o di adulti, il 70% delle morti per annegamento sembra correlato al consumo di alcol.