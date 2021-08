Camminare, il modo migliore per fare prevenzione

Fare movimento regolare e condurre una vita attiva fa bene tanto alla forma fisica, giocando un ruolo prezioso in termini di prevenzione di numerose patologie, quanto alla salute psichica. Una delle attività più semplici e quotidiane, pressoché alla portata di tutti, è la camminata. A riportarne i vantaggi è Stefano Respizzi, responsabile del dipartimento di Riabilitazione ortopedica di Humanitas, in un articolo tratto da Humanitasalute e di seguito riportato integralmente.

La camminata è pressoché alla portata di tutti e fa bene alla salute

Camminare per la prevenzione primaria e secondaria

La camminata ha funzione di prevenzione primaria e secondaria nei confronti delle patologie che coinvolgono l’apparato cardiocircolatorio - a partire dall’ictus cerebrale, all’infarto del miocardio, alle arteriopatie periferiche degli arti inferiori -, ma anche a patologie legate a uno stile di vita non sano, come il fumo, un’alimentazione ricca di grassi saturi e la sedentarietà.



Con prevenzione primaria intendiamo il tipo di prevenzione da attuare quando i sintomi di una malattia non sono ancora manifesti; con prevenzione secondaria, invece, intendiamo la prevenzione utile a evitare recidive di una malattia che si è già manifestata.



Camminare potenzia la forza muscolare, la resistenza cardiovascolare, l’elasticità e il rapporto tra il tessuto muscolare e i grassi, ma non solo: contribuisce a tenere sotto controllo fattori di rischio relativi alle malattie cardiovascolari (il peso, la pressione o il colesterolo), evitando che il cuore subisca danni.





I benefici della camminata riguardano anche la sfera psichica e il benessere psicologico di chi la pratica: migliora la qualità della vita agendo come antistress e come stimolo psicologico alla positività e rafforza l’autocontrollo e l’autostima.

Tutti possono camminare, con i dovuti accorgimenti

Camminare fa bene a tutti, aiuta a prevenire disturbi cardiovascolari e oncologici, obesità, diabete, patologie cerebrovascolari, ipertensioni. Non costa niente e porta benefici a tutti gli apparati del corpo, quello muscolo-scheletrico in primis.

Gli effetti positivi della camminata

Camminare in maniera continuativa per almeno 30 minuti al giorno , almeno 5 giorni a settimana, a ritmo sostenuto, senza pause.

, almeno 5 giorni a settimana, a ritmo sostenuto, senza pause. Adattare l’orario della camminata alla stagione e al clima. D’estate, ad esempio, bisogna preferire il mattino presto o la sera , prima di cena, evitando gli orari di punta, specie nelle grandi città: in questo modo è possibile diminuire l’assorbimento di smog.

, prima di cena, evitando gli orari di punta, specie nelle grandi città: in questo modo è possibile diminuire l’assorbimento di smog. Fare un breve riscaldamento prima della camminata.

prima della camminata. Utilizzare scarpe adeguate, ed evitare le calzature dalla suola troppo rigida o sottile. In particolare, il tallone deve essere leggermente più alto della punta.

È necessario però seguire alcune semplici regole per fare in modo che la camminata abbia solo effetti positivi:

Al fine di non annullare i benefici ricavati dalla camminata, è molto importante non interrompere l’attività per lunghi periodi, o lasciar passare troppo tempo tra un allenamento e l’altro. Va da sé, infine, che prima di intraprendere qualsiasi percorso, è necessario averne parlato prima con il proprio medico, che potrà dare indicazioni precise circa il ritmo e la sostenibilità dell’attività per il singolo individuo.