Aziende alimentari e calcio: storia di sponsor e curiosità

Si sa che in Italia il cibo ha tutto un altro livello d’importanza rispetto a molti altri paesi al mondo. In Italia molta della nostra vita ruota proprio attorno ai pasti, vivendo spesso nell’ottica del pranzo, della cena o della colazione. Questa quasi devozione si rispecchia su tanti aspetti della nostra società, perfino nello sport, dove sono tantissime le società che nel tempo hanno visto sulle proprie divise la comparsa di nomi di aziende alimentari come sponsor.

Chiaramente lo sport per eccellenza in Italia è il calcio e nella nostra storia non mancano gli esempi di connubio fra queste due passioni italiche: il pallone e la tavola. Così, chi si occupa di cibo a livello professionale, spesso ha legato il proprio nome alle principali società calcistiche italiane.

Napoli Calcio: la favola ai tempi della Cirio

In Italia il legame tra cibo e sponsor nel calcio ha un'altra dimensione. Negli anni '90, dieci club su venti avevano come sponsor principale un'azienda alimentare, un rapporto di 1 a 2 che negli anni si è appiattito.

Una delle società più importanti della storia del calcio italiano è sicuramente il Napoli, squadra dell’omonima città; non avrà vinto molto in termini di trofei, ma resta una delle più iconiche ed amate. Senza dimenticare Il Napoli del periodo con Maradona, che esibiva “Cirio” sulle maglie. Ancora oggi è una delle immagini più conosciute e amate del calcio. Maradona con i colori del Napoli ha incantato l’Italia intera e il mondo, con i loghi Cirio e Buitoni sulla divisa.

Tifosi… e non solo

I tifosi del Napoli sono fra i più calorosi e appassionati. Tra coloro che amano il calcio, c’è anche chi si diverte ad affiancare un’altra emozione; quella delle scommesse. Quest’anno, oltre che in campionato e in Coppa Italia, il Napoli è impegnato in Europa League.

E’ possibile scommettere sul suo percorso nella seconda competizione europea, e sulle sue possibili vittorie, partendo anche da un deposito minimo di 5 euro sui bookmaker.

Roma e Barilla

Altra importante società italiana legata al mondo degli sponsor alimentari è sicuramente l’AS Roma, squadra principale delle capitali d’Italia che per diverso tempo sulla sua maglietta il marchio Barilla. Sicuramente questa azienda non necessita di particolari presentazioni, ma per i pochi che non lo sapessero, si tratta di uno dei leader mondiali della produzione di pasta tanto che possiamo trovarla praticamente ovunque nel globo.

Altri sponsor apparsi sui colori giallo rossi, anche se per periodi più brevi, sono stati l’Acqua Fiuggi e anche Pepsi.

Torino e Beretta

Insieme al SSC Calcio Napoli, un’altra società storica italiana, che non ha vinto molto, ma che è nel cuore anche dei non tifosi è sicuramente il Torino, squadra dell’omonima città Piemontese. Sebbene tecnicamente inferiore ai cugini della Juventus, questa squadra con la sua storia e le sue storie si è guadagnata l’affetto di tante persone. Basti ricordare i drammatici eventi di Superga.

Sulla sua maglietta oggi il Torino mostra lo sponsor, che ormai lo accompagna da qualche stagione, dei Salumi Beretta, importante realtà alimentare italiana dedita appunto alla produzione di prodotti derivati della carne apprezzati oggi in tutto il mondo.