Con l'ernia iatale via libera allo sport. Attenzione però agli addominali

Pubblicato il 31 dicembre 2020 | 11:28

L’unico limite è dettato dalle dimensioni dell’ernia e dal tipo di esercizi



Cos’è l’ernia iatale?

Si può fare attività sportiva con ernia iatale?

Ernia iatale: gli sport da evitare

è una condizione piuttosto frequente che consiste nello spostamento di una porzione delloal di sopra della giunzione esofago-gastrica.In un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo di seguito, gliin gastroenterologia di Humanitas spiegano in cosa consista l’ernia iatale e qualisia meglio evitare.Ernia significa spostamento di una parte di unoltre il suo limite anatomico, per cui, quando una porzione di stomaco va al di sopra dello “hiatus” esofageo del diaframma, si parla di ernia iatale.È una condizione comune che viene diagnosticata solitamente con la. Spesso, ma non sempre, si accompagna al reflusso gastroesofageo, per cui avere l’ernia non significa necessariamente soffrire diNe esistono di 3 tipi, di cui la più frequente e conosciuta, è quella “da”. In questo caso lo stomaco risale nel torace, attraverso la giunzione esofago-gastrica, e tipicamente la osserviamo nelle. Il secondo tipo,o da, si riscontra più raramente ed è determinata dalla rotazione della parte superiore dello stomaco a livello del torace. Questo tipo di ernia, a differenza di quella da scivolamento, si può “” e causare ischemia ovvero mancanza di flusso sanguigno. Il terzo tipo si chiama “misto” e comprende un’ernia iatale che presenta le caratteristiche dei due tipi sopraelencati.Certo, anzi è consigliabile fare attività motoria soprattutto per le persone che devono perdere peso. L’unico limite è dettato dalle dimensioni dell’ernia e dal tipo diNon ci sono dei veri e propri divieti ma sicuramente gliin cui ci sia un aumento dellacome sollevamento pesi e gli addominali tipo “” possono peggiorare il reflusso e scatenare quindi episodi di tachicardia o extrasistoli.