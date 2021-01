In aumento il binge drinking tra i giovani. Tutti i pericoli dell'abbuffata alcolica

Pubblicato il 03 gennaio 2021 | 11:30

T

Si abbassa l’età in cui si comincia a bere

“

Disturbi fisici e mentali

Più probabilità di assumere comportamenti a rischio

”

ra le tendenze discutibili che si fanno largo tra i giovani, c’è il fenomeno del: bere 4 o 5 drink alcolici al fine di ubriacarsi nel minor tempo possibile. Il binge drinking è diffuso principalmente tra i, che limitanoal, restando di fattonel resto della. Questo comportamento può prevenire o limitare in qualche modo idovuti all’alcol?Ne parla, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo di seguito,, specialista del Centro per i disturbi d’ansia e di panico di Humanitas San Pio X.Il “binge drinking”, ovvero “”, prevede l’assunzione di parecchi drink, spesso di gradazioni alcoliche diverse, anche associati a energy drink, in un breve arco di tempo.È un fenomeno diffuso specialmente nei giovani tra i 18 e i 24 anni, che cercano di ottenere, come fine ultimo,Il binge drinking avviene di solito nel weekend in compagnia di coetanei, in modo tale da non avere ricadute sullo studio, sul lavoro o per limitare il rischio di essere scoperti dai familiari: i danni alla salute che procura sono tanti e differenziati, sia nel breve che nel lungo periodo, e non è assolutamente vero che concentrare le bevute al solo fine settimana sia meno pericoloso per la nostra salute.Bere senza posa in un breve arco di tempo ha dei, oltre che(disturbi dellamotoria,, alterazionie rallentamento delledisolo per citarne alcuni), sulla vita sociale e personale dell’individuo: chi pratica binge drinking spesso ricerca nell’alcol una sorta di automedicazione alla propria sofferenza, per gestire l’ansia quotidiana, per cercare di essere accettato dalla propria compagnia di amici e, in definitiva, per tentare di allontanarsi dalla realtà e dalla quotidianità spesso difficili, specialmente per l’età adolescenziale.Gli effetti del binge drinking nel medio-lungo periodo possono intaccare ovviamente le, portando chi lo pratica all’esclusione e alla marginalizzazione; inoltre, gli effetti possono essere importanti anche sulle. Vi sono studi specialistici che dimostrano alterazioni nel neurosviluppo del cervello degli adolescenti che praticano questo tipo di consumi. I primi segnali di questo possono essere, ad esempio, il peggioramento delle performance scolastiche; con il tempo questa pratica può anche portare a situazioni gravi, come lo sviluppo diColui che pratica binge drinking ha più probabilità di assumere comportamenti a rischio: la mancata lucidità può favorire rapporti sessuali non protetti e, di conseguenza, rischiare di contrarre infezioni sessualmente trasmesse. Non solo: il binge drinking aumenta anche il rischio di svilupparedella, come ad esempio un disturbo da uso di alcol o sostanze, così come disturbi d’ansia e depressione.Secondo i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) la percentuale di giovani che praticano questa pericolosa attività ha superato il 22,2% dei maschi e l’8,6% delle femmine tra i 18 e i 24 anni, con una tendenza complessiva per tutta la popolazionein cui si comincia a bere.