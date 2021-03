Piedi piatti, il plantare è un inizio, poi servono terapie personalizzate

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 14:02

Accanto alla terapia scelta dallo specialista, anche esercizi a casa son da considerare un aiuto

La diagnosi di piede piatto

? Stiamo parlando di unache può anche prendere il nome di sindrome pronatoria o(malattia del tendine tibiale posteriore), o che, nei casi peggiori, diviene. Quest'ultima è una patologia e richiedere l'intervento medico, ma non sempre si presenta - spesso l'intervento non è necessario. Sono, insomma, diversi i casi: per individuarli serve un approfondimento specialistico ed eventualmente una. A trattare l'argomento è, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie di piede e caviglia responsabile dell’Unità della Caviglia e del Piede in Humanitas San Pio X.Con il nome di piede piatto si indica la presenza di unalarga e piatta, che in sé non è una patologia: è anzi una condizione fisiologica inizialmente presente in tutti i bambini nell’età che va dai 2 fino agli 8 anni. Dagli 8 ai 12 anni poi avviene la, che potrebbe quindi rimanere piatto; solo nel 10% dei casi però è necessaria una, ovvero laddove la forma plantare diventa causa diIl piede piatto richiede l’intervento di un medico quando è la causa di dolori o diper il paziente, come per esempio quando provoca, dolore a livello di retropiede, caviglia e fascia plantare o dolori da scompenso posturale a livello anche di altre articolazioni, come le ginocchia. Questo si verifica perché vengono meno i meccanismi di compensazione messi in atto autonomamente dal corpo.Nel caso in cui la persona con piede piatto riesca a svolgere attività fisica e sportiva senza problemi , questa conformazione del piede non necessita di essere corretta. Per alcuni, come per esempio ilo le lunghe marce, il piede piatto potrebbe persino rappresentare unEsistono però casi in cui il piede piatto, a causa delloesercitato sull’avampiede, oltre che essere la fonte di dolori può favorire l’come l’o le, oppure ancora problematiche che interessano la caviglia.Il piede piatto si diagnostica tramite una, in cui si procede con un’indagine dei fattori che possono influenzare la salute del piede, come la storia del paziente, il lavoro, gli sport praticati, il tipo di scarpe utilizzate.Esistono poi strumenti specifici di diagnostica come lein carico (ovvero eseguite in piedi) che servono a valutare la correlazione tra la posizione del calcagno, dell’astragalo e della tibia. Nel caso in cui si ritenga importante andare a studiare disfunzioni legamentose e tendinee, associate alla deformità, o danni osteo-cartilaginei, conseguenti al sovraccarico, lo specialista può ricorrere a indagini didi secondo livello, comeNel caso in cui il piede piatto sia causa di dolori e fastidi principalmente durante l’attività sportiva, con il medico si può valutare l’adozione di unpersonalizzato, creato per compensare la fase dell’appoggio del piede, eventualmente in accompagnamento a terapie come, Laser E2C, TecarTerapia e InterX. Va specificato però che, che è uno strumento di compensazione,, nemmeno se utilizzato dai bambini prima della fase di sviluppo completo del piede.È importante, inoltre, considerare l’attività fisica appropriata come una forma di terapia essa stessa. Esercizi di del tricipite e attività fisica come yoga e pilates , che hanno tra i loro obiettivi l’allungamento (lo stretching) delle catene posturali posteriori degli arti inferiori e l’esercizio die propriocettività, rappresentano risorse di prevenzione e di cura.Nel caso in cui i plantari non bastassero per risolvere la sintomatologia e il dolore si presentasse anche nelle normali attività quotidiane, è possibile intervenire con laEsistono delle terapie che si possono valutare prima dell’intervento chirurgico, ovvero infiltrazioni con PRP (fattori di crescita) e con cellule multipotenti prelevate dal tessuto adiposo o dall’aspirato midollare.Si tratta di soluzioni dida valutare come terapie infiltrative (con un primario) o come adiuvanti dei processi di guarigione in associazione a interventi chirurgici volti a correggere la deformità patologica.In ogni caso: tramite un’analisi del piede e delle attività svolte lo specialista valuterà il modo più adatto per intervenire.Nel caso di atleti e sportivi professionisti per esempio si può valutare l’adozione di plantari e, adatte al movimento richiesto dall’attività sportiva in questione, così come per particolari esigenze lavorative che si traducono in sforzi del piede si dovrà valutare un percorso personalizzato, che può arrivare a richiedere un intervento chirurgico correttivo, che oggi, rispetto al passato ha due obiettivi importanti: mini-invasività e preservazione della articolazioni e dei loro movimenti, minimizzando il ricorso ad artrodesi (fusioni della articolazioni), che rappresentano sempre di più interventi di salvataggio, da prendere in considerazione nei casi più estremi.