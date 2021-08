Torcicollo, esercizi di stretching o una doccia tiepida aiutano a calmare il dolore

Il torcicollo è un disturbo particolarmente diffuso, dall’insorgenza improvvisa e di una durata che non supera qualche giorno. Ma esattamente quando può insorgere un torcicollo? E quando è il caso di affidarsi ad uno specialista? A rispondere a queste domande è Lara Castagnetti, specialista in Riabilitazione ortopedica e Osteopatia in Humanitas, in un articolo tratto da Humanitasalute e di seguito riportato integralmente.

Torcicollo, difficoltà a muovere la testa

Torcicollo, un disturbo con origine muscolare e scheletrica

Quando parliamo di torcicollo intendiamo una manifestazione caratterizzata da forte dolore nell’area del collo. È un disturbo con origine di tipo muscolare e scheletrico, che provoca in chi ne soffre difficoltà a muovere la testa in estensione, rotazione o flessione.



Il torcicollo si associa in particolar modo a contratture muscolari e patologie della colonna vertebrale. Una contrattura si può verificare a seguito di svariati fattori scatenanti, come gli sbalzi di temperatura, il mantenimento per un tempo prolungato di posizioni scorrette, o ancora a seguito di eventi traumatici e movimenti bruschi (per esempio un colpo di frusta provocato da un incidente).



Qualora il dolore al collo non dovesse risolversi in pochi giorni, la causa potrebbe essere un disturbo alla colonna cervicale, come una difficoltà correlata ai dischi intervertebrali, un’ernia del disco, oppure spondiloartriti reumatiche autoimmuni che si associato a infiammazioni alla colonna vertebrale, ma quest’ultimo è un fattore di rischio più raro rispetto agli altri.

Torcicollo, per curarlo farmaci antinfiammatori o una doccia tiepida

Quando il dolore causato dal torcicollo è particolarmente intenso, può essere utile ricorrere a una doccia tiepida: il getto d’acqua, infatti, con la sua azione effettua un naturale massaggio ai muscoli, contribuendo a rilassarli. Anche i farmaci antinfiammatori possono portare sollievo.



Invece mantenere la testa immobile, per quanto sul momento aiuti a non avvertire il dolore, a lungo andare favorisce la rigidità muscolare, andando ad aggravare il disturbo. Per rilassare la zona sono dunque consigliati i piccoli movimenti controllati e gli esercizi di stretching.



A seguito della visita medica, inoltre, si può valutare il ricorso al kinesio taping, trattamento che prevede l’applicazione di specifici cerotti con funzioni antinfiammatorie e antidolorifiche.

Quando ricorrere allo specialista

È opportuno prenotare un controllo da uno specialista se il dolore si prolunga per un tempo superiore alla settimana, oppure se gli episodi sono particolarmente frequenti (per esempio se il torcicollo si ripropone una volta al mese), o ancora se si è costretti a ricorrere all’aiuto farmacologico.

È consigliato ricorrere alla visita specialistica anche se il dolore al collo si associa ad altri sintomi come mal di testa, mal di schiena e dolore alle spalle. In tal caso, infatti, potrebbero venire prescritti esami di controllo per definire più accuratamente il quadro diagnostico, come la radiografia e la risonanza magnetica.

Laddove il torcicollo si accompagnasse a difficoltà a respirare, a parlare, a camminare o a deglutire, debolezza e intorpidimento degli arti è consigliabile recarsi direttamente in pronto soccorso, per assicurarsi che non siano presenti delle lesioni del sistema nervoso centrale.