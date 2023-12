Nove milioni di italiani abusano di alcol: ecco i rischi per il fegato

La salute del fegato rappresenta un pilastro fondamentale per il benessere complessivo dell'organismo. Diverse malattie, poi, possono minacciare il suo stato, causate da virus, sostanze chimiche e, soprattutto, dall'abuso di alcol e disturbi metabolici. Questi fattori possono scatenare infiammazioni croniche e acute, portando potenzialmente a gravi condizioni come cirrosi e tumori. Recentemente, l'eccessivo consumo di alcol ha generato una crescente preoccupazione sociale, coinvolgendo circa nove milioni di italiani. Temi che sono stati affrontati in un'intervista al professor Marco Colombo, uno dei più famosi epatologi italiani, per Medicina Top, un format televisivo di Italpress.

Circa nove milioni di italiani abusano di alcol

«Il fegato grasso è il problema che sta affliggendo la sanità mondiale, il 25% della popolazione adulta nel mondo è portatore di questa malattia - ha esordito Colombo. Si tratta delle cellule epatiche perse e trasformate in grasso, causato da eccesso di calorie accoppiato a sedentarietà, dalla predisposizione genetica, dall'alcol e dalle malattie concomitanti. Il problema è che nel 5% dei casi tende a diventare cirrosi e nei più sfortunati anche il tumore primitivo del fegato».

Una delle cause delle malattie del fegato, come in molti sanno, è l'alcol: «In Italia 9 milioni di persone bevono in eccesso. Non è tanto il classico bere sociale ma quello che succede ai giovani, che stanno seguendo la moda anglosassone del bere smodato addensato in poche ore. Dopo alcuni anni di questo comportamento il fegato si ammala in modo cronico e una semplice bevuta può divenire una epatite severa alcolica, malattia che può essere mortale in un terzo dei casi. La gestione del paziente che abusa di alcol è multidisciplinare» ha ricordato il professore.

«È una malattia sistemica, non esiste una dose tollerata, l'Oms dice che nessuna dose di alcol è innocente. 20 grammi al giorno per la donna, 40 grammi per gli uomini rappresentano l'avvicinarsi al problema medico» ha spiegato.

E sulla predisposizione genetica: «Esiste una eterogeneità genetica, vuol dire che popolazioni diverse reagiscono diversamente verso l'alcol per quanto riguarda la malattia del fegato - ha sottolineato. La donna è vulnerata maggiormente, statisticamente le popolazioni orientali non reggevano l'alcol, quelle del nord bevono molto di più. Loro bevono eccessivamente e non fanno nemmeno sorveglianza per cirrosi e cancro del fegato, muoiono prima di epatite fulminante».

Qual è il ruolo del fegato nel corpo umano?

Il fegato è la ghiandola più voluminosa del corpo umano: pesa 1-1.5 kg, è connesso all'apparato digerente e svolge funzioni essenziali per il metabolismo, la difesa dell'organismo e l'eliminazione delle sostanze tossiche. Tra i suoi compiti principali c'è la produzione di bile, fondamentale per la digestione degli alimenti e l'assorbimento delle vitamine che si sciolgono nei grassi. Il fegato svolge un ruolo chiave nella produzione e inattivazione degli ormoni che regolano la funzione di molti organi, e rappresenta inoltre una sorta di cassaforte energetica. Al suo interno si trova infatti un'importante riserva di glicogeno, il nostro principale carburante.