Arriva il Blue Monday: cosa mangiare per sorridere nel giorno più triste dell'anno

Ecco cinque cibi che potrebbero aiutarti a tirarti su in occasione del Blue Monday

Nessuno ama i lunedì, si sa! Ma c’è un lunedì considerato il “peggiore di tutti”: il “Blue Monday”! Il Blue Monday è, infatti, il giorno più triste dell'anno: il giorno in cui statisticamente siamo più abbattuti del solito. Il Blue Monday cade di solito nel terzo lunedì di gennaio: nel 2024 il 15 gennaio. È un momento in cui molte persone sperimentano un calo dell'umore a causa di vari fattori come il clima grigio, le finanze post-natalizie e il ritorno alla routine quotidiana dopo le festività. Se ti senti giù e hai bisogno di una spinta positiva, una soluzione potrebbe trovarsi proprio nel tuo piatto. Si dice che alcuni alimenti abbiano il potere di migliorare l'umore, grazie alle sostanze nutritive e agli effetti positivi sul cervello. Ecco cinque cibi che potrebbero aiutarti a tirarti su in occasione del Blue Monday.

Cosa mangiare per sorridere nel Blue Monday, il giorno più triste dell'anno

1. Cioccolato

Il cioccolato è famoso per il suo effetto benefico sull'umore

Il cioccolato è famoso per il suo effetto benefico sull'umore. Contiene sostanze chimiche come la feniletilamina, che stimolano la produzione di endorfine nel cervello, contribuendo a migliorare il tono dell'umore. Opta per il cioccolato fondente, ricco di antiossidanti, per massimizzare i benefici.

2. Banane

Le banane sono una fonte naturale di triptofano, un precursore della serotonina

Questi frutti gialli non solo sono ricchi di potassio e vitamine essenziali, ma sono anche una fonte naturale di triptofano, un precursore della serotonina, il neurotrasmettitore che regola l'umore. La serotonina è associata a sensazioni di felicità e benessere.

3. Pesce

I pesce ricchi di omega-3 sono un‘ottima scelta per migliorare l‘umore

Salmone, sgombro e altri tipi di pesce ricchi di omega-3 sono un'ottima scelta per migliorare l'umore. Gli acidi grassi omega-3 hanno dimostrato di ridurre l'infiammazione nel cervello e svolgere un ruolo positivo nella regolazione dell'umore.

4. Frutta fresca

La frutta, ricca di vitamine, aiuta l'umore

Ananas, fragole, lamponi e agrumi come arance e mandarini sono ricchi di vitamina C. Questa vitamina non solo supporta il sistema immunitario ma può anche aiutare a ridurre lo stress ossidativo e migliorare l'umore.

5. Frutta a guscio

Noci, mandorle, nocciole e semi di girasole sono ricchi di magnesio

Noci, mandorle, nocciole e semi di girasole sono ricchi di magnesio, un minerale che può giocare un ruolo nella regolazione dell'umore. Uno studio del 2017 ha suggerito che un'assunzione adeguata di magnesio potrebbe aiutare a ridurre i sintomi di depressione.

Blue Monday? Su con l’umore con il cibo e il movimento

Oltre a questi alimenti, è importante mantenere una dieta equilibrata e nutriente per supportare la salute mentale e fisica. L'equilibrio è la chiave: non esiste un alimento magico che possa risolvere completamente il cattivo umore, ma fare scelte alimentari consapevoli può certamente contribuire a migliorare il tuo stato d'animo.