L'olio di camelina, un elisir per ridurre il colesterolo

Un tempo pianta usata come biocombustibile, l'olio di camelina ha riscoperto una nuova funzione: è in grado di ridurre i livelli di colesterolo totale e di Ldl, il cosiddetto colesterolo cattivo. Questi sono i risultati di una recente ricerca dell'Università della Finlandia orientale pubblicati su Molecular Nutrition & Food Research. Lo studio ha analizzato le associazioni tra olio di camelina, pesce grasso e pesce magro con il metabolismo dei lipidi e del glucosio.

L'olio di camelina: un valido aiuto per la salute cardiovascolare

Sono state coinvolte 79 persone, tutte con ridotta concentrazione di glucosio a digiuno, tra i 43 e i 72 anni. I partecipanti sono stati divisi in 4 gruppi. A seconda del gruppo i componenti hanno mangiato pesce grasso o magro quattro volte a settimana oppure hanno assunto una dose giornaliera di 30 ml di olio di camelina per 12 settimane. I ricercatori hanno in conclusione scoperto che l'olio di camelina ha avuto un effetto positivo sui livelli di colesterolo nel sangue.

Che cos'è la camelina?

La camelina, o più comunemente “falso lino”, è una pianta delle Brassicacee, della stessa famiglia di colza e rapa. Nata tra Asia centrale ed Europa, è conosciuta dall'uomo fin dal Neolitico. L'olio di camelina è ricco di acido alfa-linolenico, un acido grasso omega 3 a base vegetale.

Quali sono le proprietà nutrizionali della camelina?

Le principali proprietà nutrizionali della camelina includono: