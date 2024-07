Semi di Chia: una fonte di fibre e Omega-3 per la tua salute

Chia Pudding: Mescola 3 cucchiai di semi di chia con 250 ml di latte vegetale (come latte di mandorla o di cocco). Lasciali riposare in frigorifero per almeno 4 ore o tutta la notte. Aggiungi frutta fresca, noci e un po' di miele per un dolce sano e nutriente. (Per 1 persona)