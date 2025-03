La stanchezza si combatte anche a tavola: ecco gli alimenti che aiutano davvero

Capita a tutti: in un momento di forte stanchezza, arriva l'attacco di fame e, quasi senza pensarci, ci buttiamo su zuccheri semplici o su una tazza di caffè bollente. L'impressione (corretta) è che diano una spinta immediata. E in effetti lo fanno. Ma l'effetto è passeggero: poco dopo ci sentiamo ancora più scarichi, affamati e poco lucidi. Allora cosa possiamo mangiare davvero per contrastare i cali di energia e affrontare meglio le giornate più impegnative? Ne abbiamo parlato con gli specialisti di Humanitas Salute.

Ecco i migliori alimenti contro la stanchezza secondo gli esperti di Humanitas

Prima di tutto, meglio capire da dove nasce la stanchezza

“Stanchezza” è una parola generica che può indicare moltissime condizioni, dalla semplice mancanza di sonno allo stress psicofisico. Tuttavia, quando la sensazione di spossatezza è persistente e non sembra legata a cause evidenti, è sempre meglio consultare un medico. L'astenia - questo il termine corretto - può infatti essere anche un sintomo spia di diverse patologie. Solo dopo aver escluso problematiche cliniche, si può intervenire sull'alimentazione, magari con l'aiuto di un nutrizionista.

Dove prende energia il nostro corpo?

Quando ci sentiamo fiacchi, l'ideale sarebbe evitare gli snack pieni di zuccheri raffinati e scegliere invece cibi che davvero forniscono energia in modo stabile e duraturo. Le sostanze nutrienti che supportano i nostri livelli energetici comprendono:

Vitamine del gruppo B

Carnitina

Coenzima Q10 (CoQ10)

Creatina

Ferro

Magnesio

Proteine

Potassio

Proteine: energia duratura

Le proteine sono ottime per fornire energia nel lungo periodo. Il modo migliore per consumarle è abbinarle a una piccola quota di carboidrati: in questo modo si ottiene un boost immediato che dura nel tempo, evitando picchi e crolli glicemici.

Fonti animali : carne, pesce, uova, latticini.

: carne, pesce, uova, latticini. Fonti vegetali : frutta secca e semi, che apportano anche altri nutrienti utili, come: Mandorle : ferro, magnesio, potassio Anacardi : magnesio, potassio Arachidi : CoQ10, magnesio Pistacchi : CoQ10, ferro, magnesio, potassio Quinoa : ferro, magnesio, potassio Noci : ferro, magnesio, potassio

: frutta secca e semi, che apportano anche altri nutrienti utili, come:

Frutta: vitamine e zuccheri naturali

Quando si parla di frutta, è sempre meglio scegliere quella fresca e intera. I succhi e la frutta essiccata, pur essendo pratici, contengono spesso zuccheri in quantità più elevate. Ecco alcune varietà ideali per contrastare la stanchezza:

Mele : CoQ10, magnesio

: CoQ10, magnesio Banane : magnesio, potassio

: magnesio, potassio Mirtilli : magnesio, potassio

: magnesio, potassio Bacche di goji : ferro, potassio

: ferro, potassio Cantalupo : magnesio, potassio

: magnesio, potassio Limoni : magnesio, potassio

: magnesio, potassio Arance : CoQ10, magnesio, potassio

: CoQ10, magnesio, potassio Uva passa : ferro, magnesio, potassio

: ferro, magnesio, potassio Fragole: CoQ10, magnesio, potassio

Verdura: tante sostanze utili e anche proteine

Gli ortaggi sono ricchi di vitamine e sali minerali, e alcune varietà offrono anche un piccolo apporto proteico. Questi sono tra i migliori alleati contro la fatica:

Asparagi : magnesio, potassio, proteine

: magnesio, potassio, proteine Avocado : potassio, magnesio, proteine

: potassio, magnesio, proteine Broccoli : CoQ10, magnesio, potassio, proteine

: CoQ10, magnesio, potassio, proteine Carote : magnesio, potassio

: magnesio, potassio Cavolfiore : CoQ10, magnesio, potassio

: CoQ10, magnesio, potassio Spinaci: ferro, magnesio, potassio, proteine

Cereali: energia pronta all'uso

I carboidrati non vanno demonizzati: sono una fonte preziosa di energia, soprattutto se provengono da cereali integrali e ricchi di fibre. Ecco alcune opzioni valide:

Riso integrale : ferro, magnesio, potassio, proteine

: ferro, magnesio, potassio, proteine Farina d'avena : ferro, magnesio, potassio, proteine

: ferro, magnesio, potassio, proteine Grano integrale : ferro, magnesio, potassio, proteine

: ferro, magnesio, potassio, proteine Riso bianco: ferro, magnesio, potassio, proteine

Insomma, scegliere alimenti ricchi di nutrienti e ben bilanciati può davvero fare la differenza nei momenti in cui ci sentiamo scarichi. Evitare gli eccessi di zucchero e caffeina e prediligere cibi naturali, ricchi di vitamine e sali minerali, è il primo passo per ritrovare energia in modo sano e duraturo.