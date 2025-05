Tutti i benefici delle fragole: il frutto che aiuta cuore, vista e intestino

Primavera in tavola fa rima con… fragole. Dolci, succose e profumate, sono tra i frutti più amati della stagione e nascondono anche interessanti proprietà nutrizionali. Secondo un approfondimento di Humanitas Salute, le fragole appartengono al genere Fragaria (come Fragaria ananassa, Fragaria vesca e Fragaria virginiana) e oggi se ne conoscono oltre 600 varietà, diverse per dimensioni, consistenza e sapore. Vengono coltivate nelle aree temperate di tutto il mondo.

Frutti primaverili, conosci tutti i benefici delle fragole?

Quali sono le proprietà nutrizionali delle fragole?

100 g di fragole (Fragaria vesca) apportano 27 calorie ripartite nel seguente modo:

74% carboidrati

13% proteine

13% lipidi

Nello specifico, 100 grammi di fragole (Fragaria vesca) apportano:

90,5 g di acqua

5,3 g di zuccheri solubili

1,6 g di fibre, di cui:

0,45 g di fibra solubile

1,13 g di fibra insolubile

0,9 g di proteine

0,4 g di lipidi

Tra i minerali e le vitamine, 100 g di fragole (Fragraria vesca) apportano:

160 mg di potassio

35 mg di calcio

28 mg di fosforo

2 mg di sodio

0,8 mg di ferro

54 mg di vitamina C

0,5 mg di niacina

0,04 mg di riboflavina

0,02 mg di tiamina

Possono inoltre essere una fonte di vitamina B6, folati, iodio, omega 3, rame, manganese e numerosi fitonutrienti, tra cui ellagitannini, favonoli, antocianine, terpenoidi e acidi fenolici.

Quando non mangiare le fragole?

Possono interagire con gli anticoagulanti e antiaggreganti.

La stagionalità delle fragole in Italia

In Italia la loro stagione inizia ad aprile e termina a inizio giugno.

Possibili benefici e controindicazioni delle fragole

La combinazione unica di molecole antiossidanti e antinfiammatorie le rende potenziali alleati della salute cardiovascolare, ma non solo. Questi frutti sembrano difatti poter contribuire a prevenire alcune forme di cancro (come il tumore alla cervice, al colon, al seno e all'esofago). Il loro consumo è stato altresì associato ad un miglior controllo del livello di zucchero nel sangue, e quindi potrebbe aiutare a prevenire il diabete di tipo 2. Fra gli altri loro potenziali benefici che vengono suggeriti dalla ricerca scientifica sono inclusi: il miglioramento delle malattie infiammatorie intestinali; un'azione anti-invecchiamento sia a livello fisico che cognitivo; vantaggi contro le forme di artrite associate a infiammazione e le malattie dell'occhio associate all'infiammazione, inclusa la degenerazione maculare.