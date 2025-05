La banana, un'alleata della salute: ecco tutto quello che devi sapere

Un concentrato di proprietà benefiche, la banana è particolarmente ricca di potassio, con un unico piccolo limite: l'elevato apporto energetico. Dolce, gustosa e rinfrescante, è amata anche dai più piccoli. Originaria delle giungle del Sud-Est asiatico, ma diffusasi dall'America Centrale, è presente tutto l'anno sulle tavole italiane, soprattutto nel mese di maggio. Le sue caratteristiche nutrizionali sono approfondite in un articolo di Humanitas Salute che riportiamo integralmente.

Tutto quello che c‘è da sapere sulla banana

Quali sono le virtù della banana?

La banana contiene circa il 74 per cento di acqua, il 23 per cento di carboidrati, l'1 per cento di proteine, lo 0,5 per cento di grassi e il 2,6 per cento di fibre alimentari. Questi valori variano a seconda delle diverse coltivazioni o del grado di maturazione di una banana. In una banana acerba, per esempio, i carboidrati sono prevalentemente amidi che, nel processo di maturazione, vengono convertiti in zuccheri. Una banana ben matura ha solo l'1 o il 2 per cento di amido.

La banana matura, dunque, è ottima da gustare, mentre, quando è acerba, viene cucinata o essiccata. La polpa della banana è ricca di vitamina A, B1, B2, B6, C, PP e piccole quantità di E, che contribuiscono, nell'insieme, a mantenere elastica la pelle, a stimolare le difese immunitarie e a favorire il metabolismo delle proteine. Inoltre, nella banana abbondano i sali minerali come il calcio, il ferro e, soprattutto, il potassio. Quest'ultimo è il suo punto forte perché il potassio è indispensabile per il buon funzionamento del sistema cardiovascolare e stimola la diuresi. Infine, le banane regolarizzano l'intestino, sono, quindi, benefiche nel trattamento dei disordini intestinali (sia che si tratti di diarrea sia che si tratti di stitichezza).

Ma la banana fa ingrassare? Quante calorie ha?

Una banana, in media, pesa 150-200 grammi, ed è commestibile per circa l'80 per cento. L'apporto calorico di una banana media (130 g di parte edibile) può essere stimato intorno alle 85 kcal. Se paragonato alla classica mela, a torto tradizionalmente considerata meno calorica di qualsiasi altro frutto, possiede solo 25 kcal in più. Una mela media infatti fornisce 60 kcal. È da sfatare, quindi, il mito delle banane da evitare nelle diete ipocaloriche. I veri responsabili dell'aumento di peso sono più spesso grassi consumati in eccesso o porzioni sconsiderate di carboidrati, non certo 25 kcal in più.