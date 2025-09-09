Dalla tavola al sonno: i consigli affrontare al meglio il ritorno a scuola

Con il ritorno sui banchi di milioni di studenti, Coldiretti mette in fila i tre capisaldi del benessere dei ragazzi: alimentazione equilibrata, sonno regolare e attività fisica quotidiana. Tre pilastri che, se rispettati, incidono direttamente su concentrazione, apprendimento e socialità. Il calendario delle riaperture è partito l’8 settembre con gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano e, a cascata, coinvolgerà tutte le altre regioni fino al 15 e 16 settembre.

Più attenzione a scuola? Dipende da tavola, movimento e sonno

Merende sbagliate, colazioni saltate e mense come presidio educativo

Il tema che più preoccupa riguarda la tavola. Una merenda davvero adatta ad affrontare le ore di scuola dovrebbe essere semplice: pane e marmellata, macedonia o frutta di stagione, latte o un succo senza zuccheri aggiunti, fino al classico ciambellone preparato in casa. La realtà però racconta altro. Secondo un’analisi della Fondazione Aletheia, appena un adolescente su dieci consuma almeno quattro porzioni di frutta e verdura al giorno, e i numeri non migliorano tra i bambini. In parallelo, cresce il consumo di cibo spazzatura, spesso favorito dalle stesse scuole. Le cosiddette “macchinette” distribuiscono nel 77% dei casi snack dolci e nel 76% snack salati, mentre yogurt o latte arrivano appena al 2% e la frutta addirittura all’1%.

Non si tratta solo di un problema di varietà, ma anche di abitudini scorrette già radicate. Più di un bambino su dieci salta la colazione, uno su tre la fa in modo inadeguato e uno su quattro beve ogni giorno bibite zuccherate e gassate. In questo contesto la mensa scolastica diventa, nelle parole di Coldiretti, «un presidio educativo strategico: un luogo dove i bambini non solo si nutrono, ma imparano a riconoscere e apprezzare sapori nuovi, adottare abitudini alimentari corrette e rispettare il valore della convivialità». Da qui l’invito a proporre meni equilibrati, sicuri e sostenibili, ispirati al modello virtuoso della dieta mediterranea.

Attività fisica quotidiana per il benessere e lo sviluppo

Accanto alla corretta alimentazione, serve movimento. L’attività fisica è infatti un alleato cruciale non solo contro l’obesità, ma anche contro stress, ansia e depressione, contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo delle capacità cognitive e delle relazioni. Le linee guida parlano chiaro: bambini e adolescenti tra i 5 e i 17 anni dovrebbero svolgere almeno 60 minuti al giorno di attività da moderata ad alta intensità, con un minimo di tre sessioni più impegnative a settimana.

Sonno di qualità: i cibi che aiutano e quelli che lo disturbano

Terzo tassello, troppo spesso trascurato, è il sonno. La qualità del riposo passa anche da ciò che si porta in tavola la sera. Coldiretti suggerisce alimenti come pasta, riso, pane, orzo, lattuga, radicchio, zucca e formaggi freschi, che favoriscono il rilassamento grazie al triptofano, precursore della serotonina, definita il “neuromediatore del benessere”. Da tenere invece alla larga piatti troppo salati o speziati, cibi in scatola, preparazioni con dado, cioccolato, tè e caffè, che disturbano il riposo dei più giovani. Un bicchiere di latte caldo o una tisana con miele restano piccoli gesti capaci di trasformarsi in alleati per un sonno rigenerante.

Un bicchiere di latte caldo può diventare un alleato del sonno

«In un momento in cui cresce il consumo di alimenti ultra-formulati tra i più giovani - afferma Coldiretti - è urgente investire in educazione alimentare, promuovere l’attività sportiva e diffondere buone pratiche per il sonno, così da tutelare la salute dei ragazzi e garantire loro le migliori condizioni per apprendere e crescere in armonia». Un impegno ribadito con il Manifesto sull’educazione alimentare presentato a giugno al Villaggio di Udine, che punta a una strategia nazionale contro l’obesità infantile e l’abuso di cibi ultra-formulati: stop al junk food nei distributori scolastici, più prodotti a chilometro zero nelle mense, un patto educativo con le famiglie e programmi strutturati di educazione alimentare nelle classi.