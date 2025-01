Ecco cosa mangiare per mantenere in salute i denti

Una corretta igiene orale non è l’unico passo da compiere per garantire la salute della propria bocca: anche l’alimentazione, infatti, gioca un ruolo fondamentale nel prevenire e ridimensionare eventuali problematiche dentali. Ne hanno parlato gli specialisti del Dental Center di Humanitas Rozzano in un articolo pubblicato su Humanitasalute che qui riportiamo integralmente.

Frutta cruda per pulire la superficie

Salute orale e alimentazione

Per avere cura della salute orale, sappiamo che è necessario lavare i denti almeno due volte al giorno, passare il filo interdentale, utilizzare il collutorio e prenotare delle visite di controllo periodiche dal dentista. Seguire una corretta alimentazione, che fornisca i nutrienti necessari per godere di una buona salute generale, ha un ruolo importante anche nella salute orale. Vediamo quindi alcuni alimenti particolarmente indicati per un sorriso più sano.

Il calcio

Esattamente come le ossa, i denti sono costituiti prevalentemente da calcio. È quindi importante assumerlo consumando il latte, che abbassa i livelli di acidi in bocca, e che aiuta a combattere le carie e ridurre le possibilità di sviluppare malattie gengivali. Anche i suoi derivati possono andare bene: il formaggio, ad esempio, è ricco di calcio e fosfati e contiene caseina che fortifica lo smalto dei denti.





Frutta e verdura

Frutta e verdura croccanti come sedano, carote, pere e mele fungono da detergenti naturali per i denti. Oltre a contenere molti nutrienti ottimi per la salute orale - e non solo . , le trame fibrose e croccanti favoriscono l’uso della dentatura e aiutano a pulire la superficie dei denti. Frutta e verdura, poi, contengono grandi quantità di acqua che stimola il flusso di saliva e aiuta a lavare via i batteri e i residui di cibo.

Lavare i denti almeno due volte al giorno

Carne e pesce

Anche la carne e il pesce grasso sono ricchi di vitamine e sostanze nutritive che aiutano a mantenere una buona igiene orale. La carne richiede una masticazione più lenta, che aiuta a produrre saliva, utile a lavare via i batteri e i residui di cibo che favoriscono le carie. I pesci grassi, come il tonno o il salmone, contengono fosforo, un minerale che aiuta a protegge lo smalto dei denti.

Pasta, pane, cereali integrali

È importante integrare nella dieta prodotti integrali ricchi di nutrienti che aiutano a mantenere denti e gengive sani. Ottimi quindi pane, pasta, cereali integrali, da assumere a ogni pasto. I carboidrati semplici, infatti, lasciano residui sui denti e favoriscono la proliferazione di batteri.

L’acqua è meglio di qualsiasi bibita

Per rimanere idratati è consigliato prediligere l’acqua al posto di eventuali bevande gassate o alcolici. L’acqua, infatti, mantiene alti i livelli di saliva e aiuta a lavare via i residui di cibo dalla bocca. Per un sorriso in salute è importante limitare le bibite gassate e le bevande sportive, poiché contengono un alto contenuto di zuccheri.

