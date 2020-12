Il marchio australiano Lyre's arriva in Italia per promuovere gli alcolici... non alcolici

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 16:48

ustare i propripreferiti nel rispetto delle norme e senza la paura dell’hangover: il movimentoè sempre più forte in diverse parti del mondo, anche in quelle zone che sono la patria dei migliori distillati. Nel mondo “drink no alcool” riporta ae, da oggi, i prodotti di questo marchio d’eccellenza sono disponibili anche sul mercato italiano.Sono moltissimi i consumatori italiani che non rinunciano a un buon drink ma le abitudini stanno cambiando, complice anche la difficile fase coronavirus. È stato infatti il direttore della task-force anti-alcool dell’a segnalare che un abuso di alcool può danneggiare il sistema immunitario e favorire l’infezione contro cui il pianeta sta lottando. Ecco che diventa necessario poter conservare il piacere e il gusto di un buon drink e la freschezza di unLyre’s - il marchio australiano innovativo dianalcolici - è pronto a tentare il palato deiresponsabili del nostro Paese. Dopo aver lanciato il prodotto con successo in America, Regno Unito, Australia, Irlanda e in tutta Europa, all’inizio dell’anno, Lyre’s si propone oggi agli appassionati italiani. Ie distillati che Lyre’s introduce in Italia sono: Dry London Spirit (Gin), Italian Orange (Bitter), Aperitif Rosso (Vermouth), Amaretti (Amaretto), Spiced Cane Spirit (Rum Speziato). Oltre al piacere di un gusto responsabile c’è una grande cura dele del: le bottiglie Lyre’s hanno uno stile inconfondibile e sono perfette, oltre che per il bar o per gli appassionati, per un innovativo regalo diProprio per le festività Lyre’s ha pensato ad una selezione di set creati apposta per realizzareimpeccabili, come l’Espresso Martini. Il kit può essere acquistato online su www.lyres.eu come tante altre idee interessanti per il periodo natalizio. Le bottiglie sono decorate con motivi che richiamano il mondoe l'animale rappresentato su ciascuna etichetta fa riferimento al Paese di origine del. Il logo Lyre’s è ispirato all’ "uccello lira" australiano, conosciuto per la sua mimica, che rappresenta al 100% lo stile di Lyre’s. I distillati analcolici sono stati creati, infatti, per imitare l'aroma, il gusto e l'aspetto dei distillati tradizionali. Bere, per esempio, un Lyre’s G&T o Lyre’s Espresso Martini dà ancora la sensazione di gustarsi il cocktail a cui siamo abituati, senza accorgerci che non ci sia l’alcool.«L'ambizione di Lyre’s non è quella di creare sapori originali, nuovi, ma di avvicinarsi il più possibile ai sapori dei, collaudati e universalmente amati, e rendere loro omaggio», afferma, Ceo di Lyre’s Spirits. «Dato che la tendenza del bere responsabile sta crescendo in tutto il mondo, sempre più persone sono alla ricerca di alternative sofisticate all'alcool. Lyre’s nasce proprio perchè le persone in cerca di alternative consapevoli possano comunque godere di un drink sofisticato. Solo Lyre’s ti dà la libertà di bere, a modo tuo».La gamma Lyre’s ha un basso contenuto, è priva died è adatta anche ai vegani e vegetariani. I prodotti Lyre’s hanno un prezzo che parte da 25,99 € a bottiglia e sono disponibili per l'acquisto online su www.lyres.eu, su Amazon e saranno distribuiti a livello nazionale da FineSpirits.