Zio Pho, il liquore di Domenico Volgare che prende vita dalle erbe di una zuppa vietnamita

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 11:55

F

Zio Pho in abbinamento all'omonima zuppa vietnamita - Foto: Chiara Foco

La bottiglia e il packaging

Un digestivo "ad arte"

, il laboratorio creativo di chefnon si ferma. Dopo il lancio del Sushi al Moscato d’Asti Docg e il Classico Brunch studiato in collaborazione con il teatro Casa Fools, nasce, unispirato dai profumi della zuppa tipica della cucina vietnamita del nord del Paese, conosciuta come Pho.Unadai tempi di preparazione molto lunghi, un brodo di manzo con i noodles che viene arricchita da un bouquet di spezie, dai semi coriandolo all’anice stellato ed ancora cannella, cardomomo e ginger. E il liquore nasce per caso: «Stavo preparando il classico infuso di spezie per la mia versione della zuppa Pho – racconta Domenico – quando improvvisamente l’aroma che scaturiva dalla pentola mi ha fatto balenare un’idea: e se da questericavassi anche un liquore?».In collaborazione conprende vita questo prodottodove ogni dettaglio è curato con passione, a partire dalle etichette della bottiglia: ognuna diversa dall’altra, attaccate e colorate a mano e soprattutto firmate dalla creatività di, lo studio torinese di comunicazione visiva fondato e diretto da tre artisti urbani attivi sulla scena dei graffiti da quasi 25 anni.Bassa gradazione alcolica, un particolare gusto speziato: Zio Pho si può gustare in purezza come, ma è ottimo anche come base pered è ideale per accompagnare la. Abbiamo chiesto a, regista treatrale e gestore della compagnia teatrale Casa Fools, un suggerimento per un personaggio di un’opera a cui far gustare questo nuovo prodotto: «Penso alla, nel salotto di Violetta, oppure durante la festa in maschera a casa di Flora, tra zingarelle e mattadori con costumi sgargianti, balletti ed atmosfere esotiche».Per informazioni: www.fuzionfood.it