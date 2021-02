Grappa italiana, in Cina arriva la tutela dell'indicazione geografica

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 10:45

La Grappa Ig italiana sarà tutelata dal rischio imitazioni in Cina

Tutela anti-imitazioni

AssoDistil punta sull’export

Il valore della Ig Grappa in Italia

è tra i 26 prodotti certificati italiani al centro dell’accordo bilaterale trae Ue. Un grande risultato perche vede così riconosciuta la qualità dei propri prodotti e sforzi sul mercato estero.Dal 1° marzo 2021 saranno ufficialmentein Cina un totale di 26 prodotti aitaliani; compresa la grappa . A stabilirlo, l’accordo bilaterale siglato tra la Cina e l’Unione Europea per la protezione danei rispettivi territori di una doppia lista di 100 indicazioni geografiche. La Ig Grappa ha potuto godere, inoltre, della protezione totale, senza fasi transitorie di phasing-out (scrematura) e quindi sarà immediatamente protetta all'entrata in vigore dell'accordo.In questo modo, si arricchisce ilitaliano del beverage protetto in Cina che, oltre alla new entry, conta altre 13tra cui: Barolo, Brunello di Montalcino, Chianti, Prosecco Conegliano Valdobbiadene, Soave, Tokaj, Barbaresco, Brachetto d’Acqui.«Dopo un lungo negoziato - ha commentatodirettore AssoDistil - nelle prossime settimane sarà ratificato definitivamente un accordo commerciale storico a tutela delleeuropee, ma soprattutto italiane. La Cina apprezza i prodotti europei ma soprattutto quelli Made in Italy, come confermano i dati che sanciscono il mercato cinese come la seconda destinazione per leUe di prodotti Ig, tra cui vini, bevande alcoliche e i distillati, a partire dalla grappa. Ad aprile AssoDistil presenterà all’Europa unda oltre 3 milioni di euro per la promozione in Cina delcome abbiamo fatto con "Hello Grappa" per il mercato statunitense. Il nostro impegno è quello di continuare a esportaredi qualità verso nuovi mercati che apprezzano il Made in Italy e verso quei consumatori che apprezzano le peculiarità inimitabili dell’acquavite di bandiera italiana».L’Italia conta 35 bevande spiritose a Indicazione geografica riconosciute a livello europeo e fra queste 10 sono le grappe inserite come “Acquavite di vinaccia”. La nascita della Ig Grappa ha stimolato iad avviare una serie di azioni per garantire una veradel prodotto e diffondere la conoscenza dell’eccellenza distillatoria italiana nel mondo.