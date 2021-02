Vermouth Chinato Del Professore, ideale per l’aperitivo made in Piemonte

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 10:35

Il Vermouth Chinato Del Professore

Aperitivo pronto all'uso, bere mix e digestivo

el 2013, dopo una lunga e minuziosa analisi storica e tecnica e grazie alla geniale creatività dei ragazzi deldi Roma, ile da anni tra i migliori cocktail bar del mondo, nasce lae con l’azienda vede la luce anche il, primo di unache nel tempo si è ampliata e oggi include anche tre gin di alta caratura.Realizzati in collaborazione con lacon la lavorazione artigianale dei miglioriin gran parte raccolti sulle colline e sulle montagne piemontesi e, come da tradizione, con l’aggiunta di selezionate, i Vermouth Del Professore hanno nel tempo raggiunto unae fidelizzato un vasto pubblico di appassionati e intenditori.??Tra le varie tipologie di vermouth proposte, ilesprime i tratti caratteristici dimirabilmente integrati con quelli dellada cui nasce. Al palato spiccano l'arancio, il coriandolo, la china calisaya così come la vaniglia, che chiude il cerchio, donando. Espressione dell’incontro tra una base aromatica dolce e speziata, con retrogusto delicatamente amaro, Vermouth Chinato Del Professore rappresenta lache ha reso i vermouth piemontesi famosi nel mondo, ma risulta anche molto piacevole e, così estremamente fruibile in miscelazione . Ne è un ottimo esempio il, l'Improved Mi-To, drink che si realizza versando 3 cl di Vermouth Chinato Del Professore, 2 cl di Bitter Del Professore, 1 cl di liquore al rabarbaro in un bicchiere old fashioned con ghiaccio, mescolando e decorando con una zest d’arancia. ?Per informazioni: www.delprofessore.it