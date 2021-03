Andrea Petrone, cocktail fai-da-te buono, comodo e tecnologico

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 15:34

Il cocktail di Petrone

Un meccanismo per un cocktail fai-da-te

mblema radioso e vincente di cosa sia oggi, in epoca pandemica, l’abilità di condurre l’, pilotandola verso approdo nuovo, approdo di prima volta. Corroborato da consolidato expertise di liquorista,ed essenziere, a ciò si cimenta, lucida la mission, il prode, patron dell’Antica Distilleria Petrone con sede a Mondragone (Ce) sul litorale domizio, là dove duemila anni fa circa, Orazio viveva bene sapendo trovare la compagnia giusta ed altrettanto bene poetava.Andrea Petrone cosa fa? Osserva il suoconsolidato e nell’immaginare originale ampliamento della gamma dei prodotti, si chiede il “perché no”, non il “perché”. Si cimenta in ciò che è possibile che abbia successo. Non in ciò che è probabile che abbia successo. Perché? Perché quanto oggi è probabile, diverrà improbabile domani e quanto oggi è possibile, diverrà la novità di successo del domani.A fronte di questeconsiderazioni, dalla sua giovane età confortato, Andrea Petrone esita glicon ingredienti separati da miscelare e shakerare all’istante. Qual è l’edonistico obiettivo? Sorseggiare il proprio drink preferito dove si vuole, come si vuole e, soprattutto, con chi si vuole. Una sorta, la definizione è di Andrea, di “cocktail prêt-à-porter”. Prodotto composito, dacché ilinclude il mini shaker iMIX brevettato dalla start up napoletana 4.0 Smart Drinks. L’iMIX nella capsula superiore contiene i singoli ingredienti separati e nella parte inferiore presenta un bicchiere: ruotando la capsula, gli ingredienti scendono nel bicchiere e, grazie all’originale meccanismo brevettato, possono esseree miscelati all’istante per dare vita a un perfetto cocktail fresco.La novità forte che arreca valore alla pregevolezzadel cocktail, è il “”. Difatti, gli altri drink “pronti” disponibili sul mercato, in genere sono dei premiscelati, con gli “iMIX - Fresh Cocktail” la miscelazione è effettuata al momento dell’intenzione difa aprire in modo ottimale lee sprigionare al meglio ildei vari ingredienti.Sei i cocktail attualmente disponibili, tutti firmati dal Bar Manager e mixologistgli internazionali Cosmopolitan, Daiquiri Passion e Sex on the Beach e i nuovi ed originaliRed, Amarè Crush e Guappa Rum e Pera. Questi ultimi tre appartengono alla linea “Italian temptation” creata con i liquori di punta dell’Antica Distilleria Petrone. Non solo ottimi, ma anche, come è doveroso che sia,. Difatti gli “iMIX - Fresh Cocktail” possono essere acquistati da oggi anche sull’e-commerce dell’Antica Distilleria Petrone ( www.distilleriapetrone.it