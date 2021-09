Mercanti di Spirits, una linea di gin premium

Mercanti di Spirits, distributore partenopeo di distillati, ha presentato il nuovo Corricella Gin, che nasce dall’unione di un London Dry Gin prodotto dalla più antica distilleria d’Inghilterra con un infuso di agrumi verdi procidani ed altre botaniche autoctone, ricetta storica del laboratorio liquoristico della famiglia Di Costanzo-Avallone sull’isola di Procida.

In nuovo Corricella Gin distribuito da Mercanti di Spirits - Foto Isolaverdetv.com

Sfumature per intenditori

Va ad arricchire il il portafoglio di Mercanti di Spirits che vanta un ventaglio di gin di rilievo. Da segnalare, il brand Jodhpur Gin con 4 prodotti, tutti distribuiti in esclusiva per il mercato italiano. È un London Dry Gin premium caratterizzato da delicati sentori agrumati e da un’armonia che ben si presta al lavoro dei bartender. Disponibile anche nella versione a tiratura limitata Reserve, in questo caso il distillato è sottoposto a un processo di invecchiamento lungo due anni in barriques di Rovere bianco. Completano la linea Jodhpur Spicy, che aggiunge al classico London Dry Gin peperoncino rosso, pepe nero, pepe bianco, peperoncino verde, cumino, e Jodhpur Mandore con arancia, arancia amara, calamondino, mano di Buddha e lime.

Produzione limitata dalla Catalogna

Dalla Catalogna, Gin Volcanic, un gin premium a produzione limitata realizzato per mezzo di un processo di produzione molto complesso; è infatti il frutto di un blend di tre distillati diversi, filtrati con pietre vulcaniche. Un primo distillato è quello di noci verdi, il secondo è quello tipico di un London Dry Gin con oltre 16 botaniche, e il terzo è un distillato frutto della macerazione delle botaniche utilizzate per la produzione della Ratafia dell’azienda Russet, distilleria catalana con 114 anni di storia, che collabora alla produzione del Volcanic.

Omaggio a Maiorca

Da Maiorca arriva invece Gin Maior Suau, un omaggio all’originale gin Maiorchio prodotto nel lontano 1919, un gin totalmente fatto a mano con prodotti locali di altissima qualità ed attentamente selezionati dagli esperti della Bodegas fondata nel 1851.

Un campione dall'Ecuador

Per finire, il London Dry Gin Ecuadoriano Crespo, vincitore della prestigiosa Double Gold Medal alla San Francisco World Spirits Competition 2016. Prodotto con undici erbe raccolte a mano, provenienti da 8 Paesi, da 4 continenti, è caratterizzato dai tocchi agrumati di arancia e limone e dal cardamomo. La macerazione è in alcol extra neutro e le 5 distillazioni, un’esclusiva dei migliori London Dry Gin, sono effettuate con acqua pura proveniente dall'area protetta di El Cajas, nelle Ande ecuadoriane. L’imbottigliamento, l'etichettatura e la sigillatura avvengono manualmente.



Per informazioni: www. mercantispirits.com

