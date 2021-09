Tom, premium dry gin di Milano

Presentato il 9 settembre al SunEleven Rooftop del iH Hotel Ambasciatori di Milano il premium dry gin Tom Touch Of Milano. Un distillato che vanta alcune peculiarità che lo rendono unico: 100% alcolato di ginepro, nove botaniche tipiche del territorio lombardo, naturali e certificate, assenza di zucchero e di ogm.

Gin Tom Touch Of Milano

Distillato di nicchia

Un prodotto frutto dell’impegno e della passione di due pubblicitari milanesi che si sono orientati a questo progetto di gin meneghino: Caterina Rossi Puri e Giordano Conca. «Dopo tanti anni immersi nei marchi, nel packaging, nel dietro le quinte di mille prodotti – raccontano – abbiamo sentito il bisogno di dedicare le energie per qualcosa di nostro. Così abbiamo iniziato un percorso di studio e approfondimento del mondo del gin. E abbiamo scoperto che era una strada che si poteva percorrere. Sono passati tre anni e abbiamo affrontato una pandemia, ma Tom, acronimo di Touch Of Milano, oggi è una realtà. Un gin di nicchia, che diventa premium per come è realizzato. Le botaniche del territorio lombardo sono un segno di potente distinzione».

Giordano Conca e Caterina Rossi Puri





Sul podio a Londra

Unicità premiata lo scorso aprile a Londra con la medaglia d’Argento alla London Spirits Competition. Un gin non diluito, ma delicato e aromatico, che sviluppa le sue aromatiche, soprattutto salvia e camomilla selvatica. Ottimo anche liscio e naturalmente come ingrediente principe di cocktail.

Ingrediente trasversale

Nel corso della serata il barman Giorgio Cornalba lo ha declinato in diverse ricette. Tra queste, Tom’s Flagship creata per l’occasione: in un tumbler alto shakerare Tom Touch Of Milano, liquore al sambuco (St. Germain), Chartreuse verde, succo di limone, sciroppo homemade al tè, Shiso bitter. Una foglia di basilico come decorazione.

Il cocktail Tom's Flagship realizzato dal barman Giorgio Cornalba

Un premium dry gin dalla spiccata identità. Una personalità milanese che sulla terrazza dell’iH Hotel Ambasciatori non poteva che incontrare il risotto giallo allo zafferano, guarnito con una croccante cialda di Parmigiano ventiquattro mesi. Matrimonio dinastico.

Per informazioni: www.touchofmilano.it