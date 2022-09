Bespoke Distillery trionfa Oltreoceano: Aqva di Gin premiato negli Usa

I prodotti della Bespoke Distillery hanno ricevuto un importante riconoscimento che arriva da oltreoceano. Le tre fragranze di Aqva di gin sono state premiate durante gli Usa Spirits Ratings 2022 di Beverage Trade Network, uno dei premi americani più importanti nel mondo della mixology. Bespoke Distillery è uno studio creativo dedicato al mondo della mixology e dell’ospitalità, dove chiunque abbia in mente di realizzare un proprio prodotto potrà trovare tutti gli strumenti per farlo: dall’analisi di mercato all’analisi dei trend, fino al design del prodotto, alla sua realizzazione e comunicazione. I due fondatori sono Vincenzo Russo, amministratore della storica distilleria “Distillatori Russo1899” e Flavio Esposito, imprenditore ed esperto di ospitalità dalle

idee innovative.

Le tre fragranze premiate

Aqva di gin floreale ha ricevuto una medaglia d'oro, mentre Aqva di gin agrumata e speziata hanno ricevuto il premio d'argento.

Premiato anche il Vermut sospeso ricetta al caffè

Anche il Vermut sospeso ricetta al caffè, un vermut con sentori di caffè, ha ricevuto una medaglia d'oro. Riconoscimenti importanti che arrivano dopo la partecipazione al Bar Convent New York dello scorso giugno e dell'apertura verso il mercato americano.

Crediamo fortemente nel legame tra la conoscenza e l’innovazione

«Siamo una distilleria ma anche uno studio creativo, incentrato sperimentazione e la consulenza per il settore della mixology. Alle spalle più di 100 anni di esperienza, con radici solide e che vive del territorio in cui sorge, il Sud Italia. Un legame forte, quello con il territorio, che racchiude il sapere antico, la conoscenza. Uno studio creativo giovane, che grazie alla conoscenza e al sapere tramandato di generazione in generazione sperimenta e guarda al futuro. Crediamo fortemente nel legame tra la conoscenza e l’innovazione, sono due valori che per Bespoke Distillery viaggiano l’uno accanto all’altro, influenzandosi a vicenda» - spiegano i fondatori.