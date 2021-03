Ad ogni sigaro, il suo rum: ecco come abbinarli al meglio

Pubblicato il 07 marzo 2021 | 09:28

G

Degustare un sigaro abbinamento ad un rum adatto è un grande privilegio





Con un sigaro con corpo leggero e poco persistente possiamo provare con un rum poco invecchiato e non troppo strutturato (3-5 anni, V.O.).

Con la scelta di uno con media persistenza, corpo e struttura intermedia, la scelta deve cadere su un rum mediamente invecchiato (5-7 anni, V.O.S.P.).

Nel caso di un grande e potente sigaro, con importante persistenza e gusto, possiamo provare di abbinare un rum di interessante invecchiamento (oltre i 7 anni, X.O.).

odersi laspensierata di unè un privilegio, se poi lo abbiniamo ad un grande, diventa un grande privegio. Ho scritto “degustare” un sigaro perché è qualcosa di differente rispetto a fumare una sigaretta. Il sigaro non si fuma, si assapora, tiro dopotiro, boccata dopo boccata, il tutto avvolto da un consolidato cerimoniale, passaggi codificati e attenti, quasi maniacali. E durante questa piacevole e noblie liturgia possiamo accompagnare il rituale con un calice diQuesto distillato dinasce verso il 1600 nella zona caraibica da processi di fermentazione e successiva distillazione sia del succo vergine di canna che della sua concentrazione, detta “miel virgin de cana”, che della. Quest'ultima non è altro che un denso residuo ancora ricco di parti zuccherine, dopo le operazioni di estrazione dei cristalli di zucchero. Al mondo oltre il 90% dei rum prodotti è originato dalle melasse; la piccola percentuale rimanente è di succo vergine di canna.Come per la maggior parte deglinon esiste unacodificata, ma ci si può avvicinare utilizzando il sistema della concordanza degli, dei, delle sfumature, delle persistenze. Poi dobbiamo anche dire che ci sono molteplici fattori che possono influenzare questa situazione: lo stato d'animo, la compagnia, il momento, l'orario, i pensieri, quello che si è mangiato e bevuto in precendenza... Qui entra il gioco la fantasia, la volontà di, la conoscenza più o meno approfondita del mondo dei sigari e, nel nostro caso, dei rum Intanto partiamo dalla scelta del tipo delda utilizzare. Il migliore resta sempre uncon un po' di gambo più o meno alto, per arieggiare il distillato, per godere delle sfumature di colore e degli archetti che il rum stesso traccia sulle pareti del vetro, stando sempre attenti a non scaldare il prodotto con le mani e, tantomento, con fonti di calore.Dopo aver scelto il sigaro, quindi, passiamo alla scelta del distillato . Per fare questo possiamo fare un tentativo di abbinamento territoriale. Ad esempio, se come sigaro si è scelto un Cohiba, proviamo con un. Possiamo utilizzare lo stesso criterio di selezione anche quando selezioniamo sigari prodotti nella Repubblica Dominicana, in Nicaragua, in Messico, in Brasile...Una seconda linea guida è quella legata allee alla tipologia del sigaro scelto:Come analisi di massima, teniamo conto che un rum agricolo o di succo vergine di canna avrà note erbacee più o meno marcate, minerali, iodate e marine, spesso con sfumature pepate e speziate, con un gusto decisamente secco. Questi rum di solito sono prodotti in Martinica, Guadalupe, Marie Galante, Haiti, Isola della Reunion, Mauritius e Portogallo.Se cercate un rum maschio, molto persistente, potente, pungente, con note di smalto e vernice (sfumature queste ultime date dal processo produttivo di ricercate lunghissime fermentazioni), piccante, secco e speziato, allora potete scegliere un rum di origini giamaicane.Se cercate un rum di medio corpo e persistenza, non troppo secco ma nemmeno stucchevole, allora potete cercare tra i distillati di Cuba.Mentre se desiderate un prodotto morbido, rotondo con finali armonici, meglio orientarsi verso rum di Panama, Nicaragua, Guatemala, Perùo Repubblica Dominicana, dove l'utilizzo del metodo “Solera” e dei finish con barili di ex Sherry aiutano ad ammorbire i gusti.Altrimenti corpo, persistenza, potenza, giusto compromesso tra morbidezze e speziature sono caratteristiche che si possono ritrovare in rum prodotti in Guyana Inglese (i famosi Demerara): Trinidad, S.Lucia e Barbados.Quello che sconsiglio di fare è di abbinare rum dozzinali o industriali, di basso costo, comprati nei, o rum creati per il mondo della. Inoltre è preferibile evitare anche grandissimi rum super-invecchiati, a grado pieno o di altissima fascia, perché questi ultimi vanno gustati da soli - non una regola, ma una considerazione. Degustando questi ultimi senza abbinamenti, è possibile coglierne le più piccole sfumature di gusto, per evitare qualsiasi tipo di influenza, di sapore o di aroma estraneo.