Ardnamurchan Single Malt, in Italia lo distribuisce Pellegrini Spa

Ardnamurchan Single Malt AD04.21:03

Un malto ricco dei veri sentori del suo territorio, il West Highland

Sviluppata l'economia circolare

il sito di distillazione più occidentale delle Highlands scozzesi. Siamo su una penisola di origine vulcanica ed è da qui che arrivaprodotto dall'omonima distilleria, il secondo per l’Italia,. Dopo il successo del “primogenito” - Ardnamurchan Single Malt AD/09.20:01, lanciato e distribuito a novembre 2020 - la distilleria Ardnamurchan continua gli imbottigliamenti del suo primo single malt per gruppi di barili, indicando per ognuno un diverso batch.Con questo progettoha puntato su originalità e qualità con la volontà di aprirsi a un mercato nazionale e internazionale, presentando il prodotto su venticinque mercati differenti. A portarlo in Italia, è Pellegrini Spa , azienda di Cisiano Bergamasco specializzata nella distribuzione di vini e distillati di alta gamma.. Il terzo lotto prevede 17.502 bottiglie distribuite in tutto il mondo.. Al naso presenta sentori di buccia d’arancia e menta, mentre in bocca si avvertono banana, nocciola e note dolci di legno. Viene imbottigliato alla gradazione di 46,8% vol. dopo esser stato filtrato a freddo; è studiato per produrre un malto ricco dei veri sentori del suo territorio, il West Highland.Le caratteristiche di Ardnamurchan Single Malt AD/04.21:03 riflettono le particolarità di questo lembo di terra affacciato sull’Oceano Atlantico. La distilleria si trova a 50 miglia a sud-ovest di Fort William, in un ambiente che non è stato minimamente intaccato dalla costruzione dell’azienda. Proprio per la sua posizione remota l’azienda è stata studiata e costruita con l'intento di: l'intero fabbisogno di calore e di energia è fornito da fonti rinnovabili situate nel raggio di due miglia, il vicino fiume fornisce l'acqua necessaria per il raffreddamento oltre che energia idroelettrica, mentre il truciolo di legno utilizzato per alimentare una caldaia a biomassa viene fornito da una vicina fattoria.: dalla fornitura dell’orzo alle singole fasi della produzione del distillato. Scansendo il QR code presente su ogni bottiglia è possibile ricostruire l'intera filiera produttiva, dal campo fino alla commercializzazione.Per informazioni: www.pellegrinispa.net