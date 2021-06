Il bourbon whiskey con le ali, dal Kentucky vola nei bar di Roma

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 09:06

Una distilleria fra le più apprezzate negli Usa

Angel's envy, la presentazione internazionale

All'avanguardia nell'affinamento del bourbon

Invecchiamento fino a 6 anni

Un mito ricreato in Amrica: lo schotch invecchiato in legno



Bacardi, la più grande aziendas di liquori

olpo grosso nel mondo dei whiskey americani più ricercati perItalia (che agisce attraverso Martini e Rossi). Il(l’invidia dell’angelo.,,, ovvero le ali), affinato in botti di porto, di fatto uno degli whisky super-premium del gruppo Bacardi, è arrivato dal 3 maggio in un selezionato gruppo diDopo il lancio a Londra dello scorso febbraio, l’espansione di ANGEL’S ENVY nelle città europee continua, a conferma del crescente interesse del mercato per distillati super-premium, nonchè dell’impegno di Bacardi ad essere un player sempre più importante in questo settore.La distilleria ANGEL’S ENVY, pur coi suoi pochi anni di vita è oggi fra le piùÈ stata co-fondata dal maestro distillatore Lincoln Henderson con suo figlio Wes e ad oggi due generazioni di Henderson portano avanti la tradizione. E proprio ieri in diretta dal Kentuccky è stato Wes ad illustrare la distilleria di famiglia e il Angel’s Envy, fra I più ricercati bourbon affinati in legno, come i migliori Scotch.Si tratta di unodi per sè, ma che può fare scattare di grado qualunque miscelato. E non a caso Bacardi ha scelto la piazza di Roma, dove i bartender stanno riscoprendo il valore di prodotti come gli whisky, forse negli ultimi anni passati un po' nel dimenticatoio a vantaggio di altri prodotti più semplici.Dalla sua fondazione nel 2010, ANGEL’S ENVY è sempre stata una delle realtà principali nell’applicazione del metodo dell’affinamento del bourbon, pratica che, nel corso degli ultimi 10 anni, è diventata sempre più comune in tutto il settore. Acquisita da Bacardi Limited nel 2015, ANGEL’S ENVY è perfettamente complementare agli altri brand del comparto super-premium del gruppo, tra cui la vodka GREY GOOSE e la tequila PATRÓN.La novità dello sbarco in Italia di questo distillate di alta qualità è stata illustrate da, General Manager di. «È stato uno dei periodi più complessi mai affrontati per il settore dell’hospitality. Certi che ci attendano tempi migliori, stiamo facendo tutto ciò che in nostro potere per supportare i locali partner nella loro ripresa . I bartender e i consumatori italiani ameranno sicuramente ANGEL’S ENVY, e troveranno in questo prodotto tutta la qualità che sono abituati a cercare da sempre per natura: con l’arrivo di ANGEL’S ENVY nel portfolio Martini & Rossi, possiamo offrire il meglio del meglio in ogni categoria. I nostri localia poter proporre ai loro clienti ANGEL’S ENVY, ma non passerà molto tempo prima che il più esaltante brand di whisky americano arrivi all’intera categoria».Venerato dai bartender e dagli amanti del whisky, il Kentucky bourbon ANGEL’S ENVY prodotto a Louisville è la massima espressione di un whisky affinato in botti di porto, il primo ad essere lanciato in Europa.Assaggiato a ogni step di lavorazione per garantirne la massima qualità, questo bourbon dal 43% di gradazione alcolica viene prima miscelato in piccoli lotti, da otto a dodici barili l’uno,, e infine rifinito in botti di rovere da 60 galloni selezionate a mano e importate direttamente dal Portogallo.Il processo di finitura in botti di porto dura da tre a sei mesi, a seconda del gusto, e dà vita a note di Madeira, frutti maturi e sciroppo d’acero.così ha spiegato il perchè di questo whiskey: «Quando abbiamo creato ANGEL’S ENVY, mio padre e io siamo stati profondamentee dalla sua ricca storia di seconde finiture. Assaggiando il nostro bourbon, è stato subito chiaro quanto questo tipo di processo potesse valorizzare il whisky conferendogli una sottile dolcezza e sapori complessi. Applicando al bourbon la nostra tecnica familiare, siamo stati in grado di creare un whisky che ha già guadagnato una solida popolarità nel suo Paese d’origine. Ci sentiamo molto fortunati a poterlo distribuire nei nostri locali partner di Roma e di contribuire alla loro ripresa: non vediamo l’ora di offrire ai nostri consumatori il loro primo assaggio di ANGEL’S ENVY, Kentucky bourbon affinato in botti di porto».Coerentemente con il motto del brand, secondo cui il whisky “non è perfetto fino a quando non è affinato”, ANGEL’S ENVY, prodotto in una distilleria di 8000 mq in centro a Louisville, è al momento disponibile negli Stati Uniti in sette varianti.Il suo nome deriva dalla nota espressione “Angel’s Share”, che indica quel 5% di whisky che evapora dai barili in legno durante la maturazione: il suo co-fondatore Lincoln Henderson ci ha voluto giocare per dire al mondo che finalmente, con ANGEL’S ENVY, il meglio del whisky rimane in bottiglia.Bacardi Limited, la più grande azienda privata di liquori al mondo, produce e commercializza liquori e vini riconosciuti a livello internazionale.tra cui rum BACARDÍ®, vodka GREY GOOSE®, tequila PATRÓN®, whisky scozzese miscelato DEWAR'S®, gin BOMBAY SAPPHIRE®, vermouth MARTINI® e vini spumanti, ANGEL'S ENVY® Kentucky straight bourbon e altri marchi leader ed emergenti tra cui il whisky scozzese WILLIAM LAWSON'S®, il liquore ai fiori di sambuco ST- GERMAIN® e la vodka ERISTOFF®. Fondata quasi 160 anni fa a Santiago de Cuba, Bacardi Limited, a conduzione familiare, impiega attualmente più di 7.000 dipendenti, gestisce impianti di produzione in 11 paesi e vende i suoi marchi in più di 170 paesi. Bacardi Limited fa parte al gruppo di società Bacardi, inclusa Bacardi International Limited. Visita www.bacardilimited.com o seguici su Twitter, LinkedIn o Instagram.