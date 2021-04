Con Italicus Rosolio di bergamotto lo spritz fa ancora più tendenza

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 19:30

I

Italicus Spritz

Italicus con Soda e pompelmo

Degustazioni di carattere

Italicus & Tonic

, una delle figure più autorevoli e rispettate dell’industria del bere miscelato. Rinomato a livello internazionale e riconosciuto per le sue capacità di mixologist, ha saputo riportare in auge l’antica categoria del Rosolio, ormai quasi dimenticata.Arricchito da note di bergamotto calabrese,. Il design della bottiglia, firmato da Stranger & Stranger, incarna la storia e il patrimonio italiani e racconta come il Rosolio in passato fosse il simbolo del tradizionale momento dell'aperitivo . Per chi ama le novità e per chi ha la curiosità di sperimentare e gustare nuovi aromi senza allontanarsi dalle tradizioni,e. Ricette frizzanti che soddisfano e rinfrescano con l'equilibrio dolce amaro del rosolio.si compone con due parti di prosecco e una parte di Italicus, pochi ingredienti per un mix essenziale e fresco a cui si aggiungono tre olive conservate in salamoia, elementi essenziali, utili ad arricchire con la loro carica iodata l'aroma nel bicchiere.al pompelmo è ancora più leggero e dissetante; miscela l'Italicus con la soda al pompelmo da aggiungere al posto del prosecco.Mentretorna alle origini dello spritz, quando per l’aperitivo il vino si allungava con il selz. In questa versione il rosolio è miscelato con due parti di tonica.Per informazioni: rosolioitalicus.com