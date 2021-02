Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 07:33

Ogni botanica di Rivo Gin è gestita separatamente e quindi assemblata gradualmente alle altre

istribuito in Italia dasi presenta con uncon note floreali e fruttate e leggeri profumi di sottobosco., nei suoi 43 gradi alcolici, ma morbido, ricco di sentori fruttati, speziati e di erbe e con melissa e timo come gusto principale.Prodotto dallaè distillato in, in piccoli batches, per garantire la migliore qualità in ogni bottiglia.utilizzate, che includono(l'arte del "foraging") nei prati intorno al Lago di Como. Ricordiamo timo serpillo, melissa, santoreggia e pimpinella, uniti a ginepro, coriandolo, cardamomo e angelica in alcol da grano italiano. Una volta raccolta, ogni erba fresca viene direttamente immessa inper 48-72 ore in funzione della botanica. Ogni specie è gestita separatamente e quindi assemblata gradualmente con le altre.Anche. Dodiciindicano le botaniche utilizzate e leche si inseguono creano figure astratte che, nei dettagli, riprendono due elementi del territorio dove è prodotto Rivo Gin: le montagne e le onde del lago.Per informazioni: www.rivogin.com