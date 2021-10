Dalla birra ai distillati, Strada Ferrata innova con la linea spirits New Make

Con le radici piantate nel mondo della birra, la distilleria Strada Ferrata si fa strada anche in quello degli spirits. L'azienda, fondata da Agostino Arioli e Railroad Brewing Co, ha presentato al mercato New Make: distillato di cereali puro o aromatizzato in cui l'alta qualità delle materie prime si esprime al massimo delle potenzialità gustative.

Le nuove referenze della linea New Make

Dalla birra ai distillati, la conoscenza dei fermentati fa la differenza

La birra come matrice comune delle due anime che hanno dato vita a Strada Ferrata si ritrova anche nel metodo produttivo. New Make e il whisky realizzato dall'impresa con sede a Seregno nascono dalla distillazione di un fermentato di cereali, che altro non è che una birra non luppolata. «I malti e lieviti costituiscono uno dei cardini del nostro innovativo approccio alla distillazione. Grazie alla nostra esperienza da birrai, utilizziamo orzi di grande carattere coltivati e maltati in Italia e lieviti da birra per ottenere una distillazione guidata da gusto e creatività. Selezionare cereali e lieviti che contribuiscono positivamente al profilo organolettico di New Make e whisky è alla base della nostra filosofia produttiva», ha affermato Arioli. «Fare New Make e whisky all’italiana per noi significa questo: riscrivere le regole e aprire la strada a un approccio radicalmente nuovo di fare e vivere la distillazione», ha aggiunto Benedetto Cannatelli di Railroad Brewing Co. Insomma una nuova Italian way.

I due fondatori di Strada Ferrata

New Make, distillato disponibile in sei versioni

Ma che cos'è New Make? Come detto si tratta di un distillato di cereali in cui la differenza la fa l'attenzione al fermentato di cereali (detto wash in gergo) e che viene prodotto in seri versioni. Quelle aromatizzate utilizzano erbe e spezie capaci di arricchire in modo interessante e bilanciato la base di cereali e il profilo aromatico dei lieviti. Eccole di seguito:

Originale - Etichetta rossa: incolore, pressoché cristallino. Al naso sentori di malto d’orzo e mix di spezie calde, note fenoliche, frutta gialla e pera Williams. In bocca l’impatto dei 45°, stemperato dal malto, dalle spezie e infine dalla frutta. Finale morbido e carezzevole. Distillato vigoroso e sincero da godere liscio, on the rocks o in una delle sue molteplici possibili miscelazioni.

Torbato - Etichetta viola: incolore e cristallino. Al naso muscolari profumi di torba scozzese impreziositi da note fenoliche e speziate che fanno sognare di brughiere d’erica sotto cieli carichi di pioggia. Da provare con zucchero e lime per vedere esplodere un’estate messicana nel cuore della Scozia o in meditazione accanto al caminetto.

Füm - Etichetta marrone: colore rame limpido. I profumi di ciliegio e di acacia spalancano le porte all’ingresso trionfale di una torta pasticcera di malti, marzapane e vaniglia su cui aleggia una nuvoletta di faggio, memoria dei malti rauch di Bamberga. In bocca sensazioni legnose in un bosco appenninico di acacie, armonizzate da spezie e note di cereali affumicati. Liscio per un morbido fine pasto, miscelato ad hoc, anche accompagnato da un buon sigaro toscano.

Levante - Etichetta ocra: colore di un’aurora velata che porta a est. Profumo di campi d’orzo che amoreggiano con l’Oriente: agrumi, fiori, spezie esotiche dalle note balsamiche, zafferano. In bocca si leva un caldo sole seguito da una corte di sentori speziati, che in realtà sono solo 4. E questo è il segreto di Levante. Distillato complesso e profondo, di forte beva: a fine pasto, on the rocks o d’ispirazione per barman creativi.

Capparis - Etichetta verde salvia: color salvia pallido, aspetto velato. Dalla base del New Make originale spunta un bouquet di profumi: timo e cetriolo, floreale e balsamico, la quintessenza del Mediterraneo conferita dai miglior capperi di Pantelleria. In bocca la ricca percezione olfattiva si arricchisce di un’intrigante nota sapida. L’elegante aromaticità invita a degustarlo fresco, on the rocks o miscelato in studiati abbinamenti gastronomici.

Cascadian - Etichetta verde bottiglia: il luppolo, anima della craft beer revolution nata nella regione di Cascadia, qui viene purificato e elevato a puro spirito. Risultato di una tecnica unica che permette un’estrazione selettiva degli aromi, Cascadian proietta chi lo beve tra filari di profumatissimi luppoli.

La distilleria Strada Ferrata

Come si beve

Liscio, on the rocks o miscelato, il New Make nelle sue 6 versioni, risulta molto versatile, cambiando “pelle” a seconda del momento e della situazione (aperitivo, after-dinner oppure in abbinamento). Una serie di cocktail è stata creata a dimostrazione appunto di questa versatilità, drinks che rivisitano classici della miscelazione o nuove proposte capaci di esaltare i singoli aromi dei New Make, come Alcaparras, twist New Make del celebre Maragaritas che vede il Capparis giocare nello shaker con anice Varnelli, lime e liquore all’arancia Essentiae Lunae (e una crusta di sale di capperi); Sol Levante,un rinfrescante highball nipponico, con Levante, shrub di litchi e ginger ale; e No Smoking, importante dedica ai celebri cocktail internazionali Old Fashioned e Sazerac, dove il Füm si miscela all’assenzio e al Peychaud’s Bitter, con l’aggiunta di sciroppo alla vaniglia e pepe.

Whisky all'italiano pronto nel 2023

Oltre al New Make, Strada Ferrata produrrà anche il primo whisky con carattere italiano per gusto, creatività e materie prime utilizzate. Sarà un distillato di cereali invecchiato per un minimo di 3 anni, dove le caratteristiche gustative delle materie prime si integrano con la complessità di aromi portati dal legno e dal tempo. Le prime bottiglie saranno disponibili a partire dal 2024. Per chi lo desiderasse, attraverso la campagna '21 Founders, è possibile riservare in via esclusiva, a mo di investimento, la propria botte (o una quota di essa) fra le release del primo anno di attività di Strada Ferrata.

La sala degustazioni

La tasting room

All’interno della distilleria Strada Ferrata sono presenti la barricaia per l’affinamento del whisky, un lungo tavolo in legno massiccio e un pratico bancone per far assaggiare i distillati in purezza o miscelati in signature cocktail. Attorno all’alambicco, affettuosamente battezzato Tony, Strada Ferrata organizza tutti mesi degustazioni, corso e visite guidate.