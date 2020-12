Feste con bitter, whisky e Calvados, un tris di etichette premium firmato OnestiGroup

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 10:37

Underberg è un bitter alle erbe, naturale, senza zuccheri aggiunti, certificato kosher, senza glutine - Foto: Van Hagen



Underberg

Underberg Tin Box

Indonesian Herbal Mule

Ricetta di Flavio Angiolillo

1 bottiglietta Underberg

20 ml Bobby's dry gin

20 ml orzata finest call

20 ml spremuta lime

top ginger beer Indi



Ginger Goldrush

Ricetta di Matteo Zed

50 ml bourbon Elijah Craig

15 ml Alpestre

22,5 ml succo di limone

7,5 ml Ginger juice

22,5 ml sciroppo al miele

top Underberg



Black Mamba

Ricetta di Matteo Zed

30 ml Abuelo 12 anni

30 ml Rum venezuelano

22,5 ml sciroppo di orzata con arachidi salate

30 ml succo fresco lime

15 ml Underberg Es Pujol Gin Tonic

Ricetta di Andrea Iannucci

4 cl Gin Loe

1 cl Tempus Fugit Liqueur des Violettes

Acqua Tonica Indi

top Underberg



Mr. Freak

Ricetta di Flavio Esposito

40 ml Aqva di Gin speziata

20 ml Underberg

10 ml Vermut Sospeso "Ricetta al caffè"

20 ml Triple sec Joseph Cartron

10 ml Elixir Doragrossa (rabarbaro & menta)

40 ml succo di arancia

Tecnica: shake & strainer

Bicchiere: Old Fashioned

Decorazione: galanga essiccata

Islay Mist

Il premium blended scotch whisky Islay Mist

Calvados Morin

Calvados Morin si fregia dell’Aoc-Appellation d’origine contrôlée)

, azienda di Fiorenzuola d’Arda (Pc) presente sul mercato nazionale nel comparto vini e spirits di fascia premium, ha costituito nel tempo un completo “”. Un portafoglio che vanta. Un ventaglio di merceologie completo e in continuo sviluppo. Gin, rum, bitter, vodka, whisky, Calvados, amari, vini e Champagne inTra le iniziative di sicuro interesse per il periodo delle festività di fine anno, da segnalare le, in metallo disegnato, e, che contengono entrambe 12 bottigliette di bitter. Abbiamo utilizzato il termine “bottigliette” perché si tratta dell’. La misura corretta per consentire una buona digestione, avendo 44 gradi alcolici. In quanto naturale e comodo da portare in tasca o in borsetta, è molto apprezzato anche dal. Underberg è un bitter alle erbe, naturale, senza zuccheri aggiunti, certificato kosher, senza glutine, ideale quindi anche per vegani e celiaci.Viene prodottocon una ricetta segreta dall’azienda tedesca, che ha preso il nome proprio dal metodo di produzione immutato ormai da 175 anni. Il suo dna è quello di, dopo il pasto o una birra, in quanto ne favorisce la digestione dei lieviti. Non a caso da anni è partner dell’Oktoberfest e di altre feste birrarie. Ma Underberg ha anche un’altra anima. A livello internazionale viene sempre più utilizzato nelcome ingrediente che fa la differenza per la realizzazione di cocktail dal carattere deciso e dal gusto unico.Di seguito alcuni esempi:Ultima nota. Idella pocket bottle di Underberg sono. Conservandoli, si può partecipare a unche mette in palio numerosi premi per collezionisti: dal bicchiere Underberg alle cartoline vintage, dal piatto in porcellana decorato al furgoncino in latta, anche personalizzato. Sul sito di Underberg si possono trovare tutte le informazioni e la ricca gamma di premi.Per informazioni: www.underberg.com Un’altra referenza degna di nota presente nel portafoglio OnestiGrup è rappresentata dal. È unaprodotta da, una delle poche società produttrici di scotch rimaste indipendenti. Creato nel 1922 a Islay, presenta una gamma con, dal giovane The Original Peated Blend al 10 yo. Whisky ideale da mettere sotto l’albero, essendo disponibile anche in versione astucciata.Curiosa la storia che sta alle radici di questo scotch: Islay Mist deve la sua nascita in occasione della celebrazione del 21° compleanno del figlio del proprietario dell’Islay House,. Per un evento così importante, con ospiti provenienti da ogni parte del mondo, il single malt locale Laphroaig fu ritenuto troppo forte e difficile per accontentare tutti i palati. Si decise così di miscelarlo con una(terre alte) di alta qualità, tra cui Glenlivet, e in seguito equilibrarlo con(terre basse). Tutti apprezzarono il nuovo blend a tal punto che fu deciso di commercializzare una miscela simile sotto il nome di Islay Mist, undegno di grande considerazione. Il- il Gran Sigillo di Islay - è orgogliosamente impresso su ogni sua bottiglia.Per informazioni: onestigroup.com/esclusive/islay-mist L’è un vero punto di forza per un altro prodotto della famiglia OnestiGroup . La gammaparte dal(2-3 anni) per arrivare al. Il ventaglio di referenze comprendeCalvados Morin è unprodotto dall’omonimafondata nela Ivry-la-Bataille, in Normandia. Fondata da Pierre Morin, è ancora oggi a conduzione familiare e vanta cantine di invecchiamento di grande fascino, dove l’umidità ha creato un ambiente unico e suggestivo. Calvados Morin , che può fregiarsi dell’(Appellation d’origine contrôlée), si ricava dalla spremitura delle mele, il cui succo, fermentato, diviene sidro. Dalla sua distillazione si ricava un’acquavite dagli aromi pungenti. L’(eau de vie de cidre) è sempre stata chiamata Calvados, ma la regione da cui oggi prende il nome, Calvados appunto, fu istituita solo dopo la Rivoluzione Francese.Morin è presente sul mercato italiano da oltre 40 anni ed è il brand dinel nostro Paese.Per informazioni: onestigroup.com/esclusive/morin Prodotti distribuiti da: www.onestigroup.com