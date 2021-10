Gin per tutti i gusti, un mercato in fermento

La bevanda del momento è senza dubbio il gin, che sta diventando sempre più protagonista non solo in ambito bar e mixology, ma anche nella ristorazione. Se per molto tempo è stato considerato ideale per la preparazione di cocktail miscelati, oggi va di moda consumarlo anche liscio, per assaporarne tutte le sfumature. I segreti del suo successo a 360 gradi sono il gusto accattivante e la grande versatilità, ma soprattutto la possibilità per le aziende di proporre varianti sempre nuove e creative con ingredienti ricercati e talvolta inconsueti. Distillato di mosto fermentato di cereali, solitamente granoturco, frumento e orzo, l’ingrediente principe del gin è il ginepro con il quale viene aromatizzato (se ne utilizzano più di 60 tipologie, provenienti da tutte le latitudini); il mastro distillatore sceglie poi altri ingredienti che ne caratterizzano il profumo e il gusto, i cosiddetti “botanicals”: erbe, spezie, agrumi, fiori, bacche, ecc. Per fare qualche esempio: semi di coriandolo, radici di angelica, scorza di agrumi, iris, cannella, mandorle, liquirizia, noce moscata, cardamomo e così via. Molti gin arrivano a contare addirittura una ventina di ingredienti.

Gin Tonic

La culla del gin viene solitamente localizzata nei Paesi Bassi. Secondo la tradizione più accreditata, l’inventore del gin olandese (Dutch Gin) fu il dottor Sylvius, professore all’Università di Leiden vissuto nel XVII secolo. Egli creò il “genever”, un distillato di alcol e oli essenziali di ginepro, che riscosse immediatamente un successo incredibile come tonico e medicinale, tanto che fu prescritto anche ai marinai olandesi. Il successo su larga scala di questo spirit ha inizio quando arrivò in Inghilterra, dove il gin si diffuse in maniera esponenziale tanto da diventare parte integrante del salario operaio e delle razioni alimentari elargite dal governo. Da rimedio miracoloso a bevanda popolare, la sua crescita non si fermò più, tanto che nel 1751 fu tassato per limitare frodi e abusi alcolici. Da quel momento sorsero le prime distillerie vere e proprie e si delineò uno stile preciso di gin, che diventò poi il “London Dry Gin”.

Se ancora oggi il gin è il re di drink intramontabili come Negroni, Martini Cocktail e Gin Tonic, negli ultimi dieci anni il distillato ha letteralmente spodestato la concorrenza di altri superalcolici (come la vodka), generando interesse in tutto il mondo. In Italia alcune regioni, come l’Umbria, si sono specializzate nella coltivazione di botaniche particolari che vengono anche esportate. La creatività è insomma oggi l’ingrediente segreto che caratterizza i numerosi e variegati prodotti che troviamo sul mercato. Nell’ultimo anno a causa del lockdown si è verificato un fisiologico aumento di vendite nella Gdo, ma con la riapertura di bar e ristoranti il gin è tornato ad essere il vero protagonista dei cocktail serviti al bancone, con bottiglie il cui costo supera anche i 500 euro. Ma il gin ben si abbina anche a piatti che vantano una certa grassezza, come il sushi, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi tempi.

Martini Cocktail

Nuovi orizzonti in cucina

Il gin in cucina ha ormai conquistato anche gli chef stellati. Pensiamo ad esempio a Massimiliano Mascia del San Domenico di Imola, 2 stelle Michelin, che un paio di anni fa presentò un piatto a base di ricciola da condire al momento con del gin posto in una bottiglia spray e da abbinare naturalmente con un Gin Tonic. Il tristellato Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di Modena si è lasciato conquistare da Gin Mare, con cui da anni collabora in occasione di “Al Meni”, kermesse culinaria riminese che quest’anno ha dato la possibilità di assaggiare piatti di alto livello accompagnati da cocktail a base di gin. E Carlo Cracco, chef dell’omonimo ristorante in centro a Milano nonché volto noto di programmi tv, non ha resistito alla tentazione di mettere la firma sull’etichetta del suo “Gino Organico”, realizzato insieme al cocktail-maker Filippo Sisti e al master distiller Jake Burger.

Ma anche al di fuori dell’Italia possiamo facilmente trovare grandi nomi della cucina che si sono lasciati conquistare dal fascino di questo distillato. Basti pensare allo chef di origini scozzesi Gordon Ramsey, diventato celebre grazie a programmi televisivi come Hell’s Kitchen, che lancerà sul mercato una serie di etichette dal nome “Six Rivers Gin” in collaborazione con la pluri-premiata distilleria scozzese Eden Mill. Anche lo chef Michel Roux, 2 stelle Michelin e star del programma MasterChef, ha annunciato la creazione (in collaborazione con la Nelson’s Distillery and School) di “Le Gavroche Gin”, che porta il nome del suo ristorante francese di Londra e al quale è ispirata la ricetta del gin. Un discreto successo l’ha avuto qualche anno fa lo chef stellato sloveno Tomaž Kavcic del Pri Lojzetu Dvorec Zemono, che ha dato vita al Gin Monologue, distillato a Lubiana nella più vecchia distilleria della Slovenia.

Un’infinità di varianti e proposte originali

Le proposte sul mercato sono numerose e varie, per accontentare ogni esigenza e soddisfare la voglia di novità in un settore che, come abbiamo ricordato, sta avendo negli ultimi anni un successo che pare inarrestabile. Di seguito alcune delle ultime novità e una selezione di prodotti al momento tra i più interessanti.