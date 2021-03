Ginepraio Amphora Navy Strength, il gin toscano invecchiato in anfora

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 10:01

P

Il gin di 57 gradi, ma morbido e rotondo, made in Tuscany

Le leggende attorno al Navy Strength

Biologico e tracciabile

La particolarità dell'anfora usata per l'invecchiamento

Scheda tecnica e note di degustazione

Colore: limpido, trasparente

Profumo: note di ginepro prevalgono nel bouquet, secco come ogni London Dry Gin che si rispetti

Palato: ginepro preponderante, note balsamiche dell’elicriso ammorbidite dalla sinuosità e rotondità della rosa canina (petali e cinòrrodo) e dalla freschezza degli agrumi

Finale: agrumato, lunghissimo per via dei 6 mesi di invecchiamento in anfora di cocciopesto, che ingentilisce i 57 gradi di volume alcolico

Volume: 57%

Formato: 50 cl

Prezzo medio al pubblico: 46 euro

rodotto in, il primoal mondo 100%in ogni suo ingrediente, torna sulla scena con un'importante novità. Fedeli a una storia che viene dalle prime distillerie inglesi, che parla di marine e porti, i ragazzi dihanno fatto nascere il primoitaliano, con un volume alcolico di almeno 57 gradi, utilizzando successivamente anfore di cocciopesto per il suo invecchiamento.Una storia lunga secoli, tramandata di porto in porto, di marinaio in marinaio, quella del Navy Strength, il gin che veniva trasportato sulle navi britanniche. C’è chi dice che nelle stive delle navi solitamente gin eviaggiassero insieme, e che qualora la polvere fosse venuta accidentalmente in contatto solo con un gin a 57 gradi, non avrebbe perso la propria utilità. L'altro fronte, non meno poetico, nasceva dalla necessità di verificare la qualità del prodotto a bordo. I marinai, per evitare truffe (come l’inserimento dell’acqua nelle botti) bagnavano il gin con la polvere da sparo, dando poi fuoco al tutto. Se s'appiccava un incendio, significava che il gin era "a grado".Ginepraio - distribuito in Italia da- racconta questa storia creando un gin dalla sostenuta gradazione alcolica, che mantiene però la rotondità e la morbidezza caratteristiche. Un gin che mantiene anche le proprieoriginali - ginepro del Chianti, della Maremma e Aretino, rosa canina, coriandolo, angelica, buccia di arancia, limone ed elicriso - tutte rigorosamente certificate toscane e biologiche.A differenza del primogenito, Ginepraio Amphora Navy Strenght – recentemente insignito dellaallodel2020 e già Medaglia d'Oro al China Wine & Spirits Awards 2019 - viene tagliato a 57% contro i 45% del primo e viene lasciato riposare circa 6 mesi all'interno di anfore di cocciopesto da 370 litri circa.L’anfora usata per l’invecchiamento del navy strength è un'anfora di cocciopesto, antico materiale scoperto per caso dai Fenici prima e dai Romani poi, fatto di inerti vari, oggi riportato in auge dall'azienda. Ha certificazione alimentare ed è usata ai giorni nostri soprattutto per l’. In questi sei mesi di invecchiamento, la micro-ossigenazione permessa dall’anfora dona aluna qualità organolettica superiore, un’importantee un ottimodelle botaniche, sprigionando così i profumi primari e secondari tipici di ogni componente. Ne consegue un assaggio di lunga persistenza e molto gradevole.Inè riportato l’anno di distillazione, a voler sottolineare la ricercatezza del prodotto, quasi fosse un millesimato. I 6 mesi dell'invecchiamento non sono casuali: vogliono ricordare la tempistica del periodo medio di navigazione delle Navi della, tempo in cui il gin imbarcato veniva stipato all'interno di contenitori (come le anfore o le botti) e stipato vicino alla polvere da sparo. La bottiglia di Ginepraio ricorda una flebo ospedaliera, poiché in passato il gin era usato nella cura delle malattie renali e gastrointestinali.Per informazioni: ginepraiogin.com