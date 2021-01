GinPilz, carattere secco e deciso. Nasce nei boschi del Trentino

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 10:39

GinPilz, prodotto dalla Distilleria Pilzer e distribuito da Rinaldi 1957

Bruno Pilzer

on gradazione 40%, al naso si presentae ben si combina in equilibrio con le 15, diverse,. Tra queste fiore di luppolo, sperula, radice di genziana, resina, mirtilli, erbe aromatiche da orto come il basilico e la camomilla e da giardino come i petali di rosa e la lavanda. In più gli agrumi della costiera amalfitana.È il, prodotto dallaincon botaniche e bacche di ginepro dei('pilz' in tedesco significa 'fungo') e, che sgorga pura dalle rocce porfiriche e quindi particolarmente leggera, perfetta nella distillazione e nella diluizione finale.Prodotto conalimentato a vapore, è un, ottimo da bere, come le grappe prodotte dalla Pilzer. Recentemente vincitore dellaal, al palato sviluppa note di ginepro ed erbe aromatiche, con un finale persistente, secco e armonico.L'di GinPilz è dedicata allo sport olimpico del, dove per vincere servono preparazione, allenamento, passione, pazienza,e un pizzico di fortuna. «Esattamente quanto serve per fare il GinPilz», come spiega il suo creatore,, anche presidente dell'Istituto di Tutela Grappa del Trentino . GinPilz è distribuito in Italia daPer informazioni: www.pilzer.it