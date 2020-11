Jack Daniel’s sostiene la musica dal vivo: un’asta per le band in difficoltà

Pubblicato il 28 novembre 2020 | 14:06

La chitarra elettrica Peavey con il logo e total black messa all'asta

opo aver contribuito alladonando il ricavato della vendita di 500 esclusive guitar case,torna a sostenere il progetto pensato da Cesvi, Elio e le Storie Tese e Trio Medusa partecipando alla sua nuova fase per continuare a sostenere le. Si è aperta in questi giorni, e sarà attiva fino a venerdì 11 dicembre, l’asta benefica di #insiemeperlamusica che raccoglie oggetti preziosi messi a disposizione da grandi nomi dell’intrattenimento, ma non solo. Jack Daniel’s infatti ha messo all’asta il, che celebra l’amicizia tra Frank Sinatra e Jack. Cofanetto ancora più speciale dalla firma di Chris Fletcher, il nuovo master distiller.In seconda battuta un kit davvero unico, formato da un– modello Master-Touch 57 – personalizzato Jack Daniel’s, in abbinamento a un volume da collezione, scritto da uno storico Friend of Jack, e reso unico dal suo autografo: Te la do io l’America (Rizzoli) di Joe Bastanich, un tour di ricette 100% New York style di sicura ispirazione in cucina.Di grande appeal anche la bottiglia diin un cofanetto autografato da J-Ax. Altro pezzo da collezione, per gli amanti della musica, è un’autenticacon il logo e total black, come la storica etichetta nera dell’originalePer informazioni: www.jackdaniels.com