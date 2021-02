Jim Beam, bourbon del Kentucky: dal 1795 il whiskey della tradizione

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 10:45

La distilleria Jim Beam a Clermont nel Kentucky

L’aroma dolce di Jim Bean svela sentori di vaniglia e fieno falciato, frutta secca, miele ed erbe aromatiche

per almeno 4 anni, come da tradizione, da aprile 2020 distribuito in Italia da, nasce dalla di un. Granoturco, segale e orzo riempiono l'aroma dolce che svela sentori di vaniglia e fieno falciato, frutta secca, miele ed erbe aromatiche. In una, prende vita una miscela di straordinaria qualità (mosto aspro), che si presenta con un, con note di rovere tostato e crema pasticcera, per lasciare un piacevole ricordo di resina al palato. Jim Beam, vanta una tradizione nel di. La storia della famiglia Beam prende vita infatti a nel, per mano di, un agricoltore che lavorava in un mulino e che elaborò la ricetta e il processo di distillazione. Da allora l'eredità è passata attraverso. Ricordiamo Jacob, David, Jeremiah e Fred hanno affrontato e superato la Grande Depressione, due guerre e gli anni del Proibizionismo. A oggi è la nel mondo dei bourbon. Il loro è il fiore all'occhiello della famiglia. Servirlo nel bicchiere è un ritorno al passato, con tutto il gusto di oggi.