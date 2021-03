Knappogue Castle Whiskey, sapori d'Irlanda

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 10:16

K

Knappogue Castle 16yo Twin Wood è un whiskey dal colore dorato, dal gusto morbido con note di sherry

è unottenuto da malto d'orzo con l’aggiunta della purissima acqua delle terre d’Irlanda. Il nome deriva dal legame della famiglia Andrews con il, una tradizione ancestrale. Tradizione così forte che, ancora oggi, ogni bottiglia riporta la. Knappougue, che si pronuncia Nah’ Pogue, in gaelico significaed è distribuito in Italia daper tre volte in alambicchi di rame, vienein speciali botti di quercia.Nel processo produttivo, che avviene senza aggiunta di coloranti,e l’essiccamento senza alcuna aggiunta di torba. Il risultato è un whiskey dal colore dorato, dal gusto morbido con note di sherry, uva bianca e pesche e presenta note finali acerbe, fresco e limpido con una punta leggermente floreale. Ilè un single malt Irish whiskey invecchiato per 14 anni in solee finito per 2 anni in, prima di esserePer informazioni: www.pallini.com