L'antico Goslings Black Seal, il dark rum delle Bermuda

Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 10:38

È

Goslings Black Seal Bermuda Rum è distribuito da Pallini nella bottiglia da un litro

Dark'n Stormy, cocktail ufficiale delle Isole Bermuda

uno dei pochiancora in commercio, l’unico proveniente dalle, da sempre di proprietà dellae distribuito in Italia da(40% alc) è unache nasce dal blend di tre differenti rum di origine caraibica, invecchiati tra i tre e i sei anni, che vengono successivamente lavorati e miscelati alle Bermuda.All’olfatto in evidenza, noci e sfumatura di liquirizia., con aromi di cioccolato e liquirizia. Il finale è lungo e persistente con note di frutta caramellata. Vanta prestigiosi premi internazionali tra cui ladeldi Chicago.La famiglia Gosling ha anche prodotto unaper poterlo accompagnare, dopo aver individuato negli anni il corretto equilibrio tra dolce e piccante, con l’intento di creare l'abbinamento perfetto al sapore del Black Seal Rum. Ne è scaturito un, il(scuro e tempestoso) ormai diventato il cocktail ufficiale delle Isole Bermuda, l’unico al mondo a essere un marchio registrato e, dal 2011, ancheLa tradizione vuole che un barman servì a un marinaio un bicchiere die un altro con del. Quando versò il rum sopra il ginger beer, il marinaio disse: «Questa è una nube di tempesta, né un pazzo né un uomo morto la navigherebbero». Per realizzare il, con la tecnica build in un bicchiere tumbler alto, sono sufficienti 4 cl di Goslings Black Seal Rum, 10 cl di Goslings Ginger Beer, una spruzzata di lime e una decorazione con una fettina di lime.Per informazioni: www.pallini.com