Laphroaig porta nel bicchiere il fascino del suo passato

Pubblicato il 22 aprile 2021 | 10:30

Doppia distillazione e affinamento in botti ex bourbon per Laphroaig 10 yo

Distilleria insignita del Royal Warrant

, affacciata sul braccio di mare tra la Scozia e il Nord Irlanda, fondata nel 1815, conserva ancora oggi un: è una delle 6 distillerie scozzesi con maltaggio artigianale a pavimento. Il malto d'orzo viene essiccato su un fuoco di torba, proveniente esclusivamente dall'isola di Islay, conferendo quel suo caratteristico sapore che lo rende un whisky corposo e affumicato con una sorprendente dolcezza.Laphroaig (tradotto suona come “la splendida conca dell’ampia baia”), distribuito in Italia da Stock Spirits , ha saputo conservare e portare in ogni bicchiere il fascino indelebile del suo passato: il suo 10 Years Old racchiude alla perfezione ogni pagina di questa storia. Una storia che ha portato la distilleria a essere insignita, nel 1994, del Royal Warrant dal Principe del Galles in persona durante una visita alla distilleria. Ancora oggi, da oltre 80 anni,che accenna note di sale e torba e nell’intensità del suo aroma tostato ricorda sensazioni di fumo e alghe marine. È corposo, avvolgente, con un retrogusto fresco e duraturo e note di catrame e iodio. Citato in numerosi romanzi, da Philip K. Dick in "Divina invasione" nella Trilogia di Valis a Umberto Eco in "La misteriosa fiamma della Regina Loana", Laphroaig è un ottimo whisky da meditazione con un rapporto qualità/prezzo che non ha rivali e che lo rende il whisky più venduto di Islay.Per informazioni: www.stock-spa.it