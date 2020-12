Lucano 1894 si fa digital e lancia la piattaforma e-commerce

Pubblicato il 05 dicembre 2020 | 20:31

Sullo shop online anche le limited edition natalizie

asce la prima piattaformafirmata, la storica azienda di Pisticci impegnata nella produzione e commercializzazione spirits. Uno shop online shop.amarolucano.it di ultima generazione dove tutti i consumatori possono scegliere tra i numerosi prodotti che compongono l’ampio portfolio Lucano. Basta un semplice clic per accedere alle 15 etichette di liquoristica italiana prodotte dal brand, oltre al celebredisponibile anche nelle versioni personalizzate natalizie da collezionare.Per tutti gli appassionati dinelloè inoltre possibile acquistare anche la famosa bottiglia di Amaro dedicata a Matera Capitale della Cultura 2019 . Oltre alle bottiglie nell’e-commerce è anche possibile acquistare diverse confezioni regalo, disponibili tutto l’anno e ideali per ogni occasione.Il nuovo progetto, sviluppato dall’agenzia creativa Tunnel Studios, si inserisce all’interno di un’ampia strategia di digitalizzazione intrapresa dall’azienda, a conferma di quanto Lucano 1894 voglia essere al fianco dei propri consumatori anche in questo particolare periodo storico, offrendo soluzioni sempre più smart e innovative.«Mai come oggi ilsi conferma un trend in forte crescita dove le vendite di prodotti online hanno subito in incremento significativo. La spesa alimentare online è, di fatto, diventata a tutti gli effetti un’abitudine di consumo degli italiani che, anche nella fase successiva al primo lockdown, continua a crescere. “Shop Amaro Lucano” rappresenta per noi una sfida verso il digitale, un’opportunità di crescita aziendale nonché uno strumento efficace che ci permette di essere vicino a tutti i consumatori», ha commentato, ceo Lucano 1894.Per informazioni: shop.amarolucano.it