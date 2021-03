Nio Cocktails, la cultura del bere bene... anche a casa

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 10:33

Martini Negroni Riserva: il classico dei classici, il Negroni, re dell'aperitivo italiano, si tinge di un rosso prezioso grazie al Vermouth Riserva Rubino di Martini, a cui si aggiunge il tocco esotico del gin Bombay Sapphire. Basta un sorso per tornare ai tempi del Caffè Casoni di Firenze dove ebbe inizio la storia di uno dei cocktail più celebri ed amati del mondo.

True Scotch Rob Roy: ecco un Manhattan mai visto fino ad ora. Dalla New York del 1894, veniamo proiettati ad una elegante contemporaneità: il whiskey bourbon della ricetta originale, viene sostituito con il whisky scotch blended di casa Martini: il Dewar's 12. Tutto impreziosito dal Martini Vermouth Riserva Rubino per un dettaglio di miscelazione elegante e sofisticato.

Torino-Torino: il Milano-Torino di Nio Cocktails e Martini rispetta la ricetta originale... selezionando rigorosamente solo spirits delle eccellenze piemontesi.

Ambrato Cocktail: l'arrivo dei vermouth in mixology decretò l'inizio di un nuovo capitolo da scrivere. Nio Cocktails e Martini, vi aggiungono una pagina tutta nuova, grazie a questo cocktail reso unico dal Martini Vermouth Riserva Ambrato. L'Ambrato Cocktail diventa un grande classico dalle note morbide e floreali grazie a una formulazione in parte di Moscato Bianco d'Asti.

Laguna, un cocktail che già nel nome celebra la leggendaria nascita della città avvenuta proprio nel 421 d.C., e che soprattutto esalta una degustazione senza fronzoli di Select.

Arsenale, per palati ardimentosi e amanti della tradizione, un cocktail di carattere con cui Nio Cocktails entra nel cuore della città e omaggia la sede storica di Select.

Le Calli di Casanova, un cocktail dalle note dolci e maliziose per inseguire il volto più seducente di Venezia, città degli innamorati in cui Select corteggia il cacao, storico alleato degli amanti.

Cannaregio, sorprendente e contemporaneo, un cocktail sperimentale, ispirato al connubio di culture che abitano questo quartiere.

Got de navy: un cocktail di carattere, fresco e speziato, con note di zenzero e agrumi, perfette per esaltare le botaniche decise. Il gin Navy Strenght è un distillato che racchiude una lunga storia: simbolo della Marina Navale inglese, dove veniva usato come tonico per guarire le ferite. La personalità forte che si riscontra in fase di degustazione classifica questo gin come Navy Strenght, cioè puro, non diluito al momento dell'imbottigliamento.

Got de Giass: con la sua rotondità è adatto sia come aperitivo che come dopo cena. Un concentrato di sapori aromatici di erbe e ginepro che accarezzano il palato. Un Martinez tutto italiano, complesso e perfettamente bilanciato. In questo cocktail Giass esprime il meglio della propria identità. Dall'accento fortemente aromatico, il Martinez è un a pietra miliare nella storia dei cocktail, da sempre considerato il padre dei cocktail Martini.

El Minga: un cocktail per sognare i tropici a Milano. Dal gusto fruttato e tropicale, con una punta di amaro che restituisce equilibrio e decisione. Questo cocktail è stato creato ad hoc per il gin Giass e racchiude in una ricetta sensazioni e immaginari estivi. Un drink rilassante e fresco studiato per farti staccare dal caos frenetico della città da gustare dopo una giornata di lavoro.

El Professor: un Negroni rivisitato dal tocco originale ma che non cambia l'anima decisa e diretta dello storico cocktail del Conte. La storia di questo cocktail comincia nel 1919 a Firenze quando il conte Camillo Negroni, abitudinario del Caffè Casoni, abbandonò il suo abituale aperitivo, l'Americano, e chiese al barman Folco Scarselli una spruzzata di gin al posto del consueto seltz. Questa variazione piacque talmente tanto alla clientela che, da quel momento, il cocktail Americano cominciò a chiamarsi "l'Americano alla maniera del conte Negroni".

Cocktail Amùre - Un cocktail dissetante e pieno di gusto, una vera pozione d'amore! Miscelare con Limonata Bio Sanpellegrino per donare un tocco frizzante e mediterraneo a questo cocktail esclusivo.

Cocktail Exotic Tonic - Una vacanza ai Caraibi, un tramonto su una spiaggia bianca, un amore estivo: ecco il sapore di questo esotico cocktail. Miscelare con Tonica Agrumi Sanpellegrino per un'esperienza di gusto dai sapori delicati.

Cocktail Il Diciannove - Dopo una giornata intensa, non c'è niente di meglio di una pausa con un bitter drink dai toni leggeri ed eleganti, un perfetto aperitivo delle 19. Miscelare con Cocktail Sanpellegrino per un drink di grande carattere.

Cocktail Spicy Business - Un cocktail fresco di carattere, speziato e complesso, dalla identità degustativa tanto intensa quanto imprevedibile. Miscelare con Ginger Beer Sanpellegrino per aggiungere brio e frizzantezza.

Cocktail Urbano - Un cocktail avvolgente, reso pregiato dal tradizionale Bourbon Bulleit da "meditazione".

ffrire un’esperienza di consumo memorabile, ovunque e in qualsiasi occasione, per creare una cultura delmai vissuta prima a casa propria e in altre occasioni speciali. Questo è il dna dinata dall’intuizione dei fondatori, Luca e Alessandro, ispirati da un'unica, semplice idea, nata una sera mentre ospitavano degli amici: portare a casa cocktail pronti da gustare e sapientemente realizzati, per migliorare le loro serate. Quindi la stessa esperienza, gli stessipremium, gli stessidi qualità, e la stessa gamma di cocktail che ti aspetti di trovare nei migliori bar del mondo.L'unica differenza è la necessità di aggiungere, non servono altre conoscenze specialistiche, ingredienti o strumenti da bar. L’obiettivo è quello di far vivere al massimo l’esperienza. Ogni cocktail è confezionato in una custodia dalunico, ideale per rifornire il proprioo per servirlo a tavola ai propri amici. Quando è ora di divertirsi, basta scuotere la confezione, aprire e versare sul ghiaccio. La strategia è portare gli spirits in luoghi non convenzionali, creando una cultura dei cocktail senza limitazioni fisiche e relazionali.Nio Cocktails ha voluto sviluppare undal design distintivo, iconico e con un importante vantaggio funzionale, grazie all’che consente di servire rapidamente e gustare un cocktail perfettamente miscelato. I cocktail sono miscelati al 100% in Italia. I brand selezionati sono visibili tra gli ingredienti nel retro di ognuno dei pack. Questa va di pari passo con il cambio che sta avvenendo nel mondo della. Il mondo delle brand experience sta cambiando.è la chiave.Lain questi cocktail è di primaria importanza, infatti non vengono utilizzati additivi o conservanti. Vengono utilizzati esclusivamente premium spirits, acquistati dai più importanti produttori mondiali con i quali Nio Cocktails ha delle vere e proprie partnership. Oltre a qualità, Nio è anche. L’impatto del ciclo produttivo, viene infatti valutato nella sua interezza. Ad esempio non viene utilizzato il vetro per gli imballaggi. Ricerche scientifiche dimostrano che produrre e riciclare tale materiale richiede non solo molta energia, ma anche molta acqua, risorsa sempre più preziosa; inoltre avendo il vetro un peso specifico ed un volume maggiore rispetto ai “light packaging” comportapiù elevate durante il trasporto.I materiali utilizzati sono quindi solo carta FSC - proveniente da fonti responsabili - o solo plastica in parte bio-based e 100% riciclabile. L’obiettivo del breve periodo infatti è avere il 100% della sostenibilità, eliminando dal packaging qualsiasi uso di materiali a base di petrolio.Proprietario del, bar di Roma, uno dei 100 migliori bar per “”, è la firma di garanzia del gruppo. Vero maestro della mixologia, Patrick è stato coinvolto nella creazione del primoin Italia (The Gin Corner), viaggia per il mondo nelle più importanti competizioni internazionali, sia come giudice che come concorrente, ed è molto ricercato comedai marchi più importanti nel settore.Patrick ha deciso di sposare dall’inizio il progetto Nio Cocktails per portare l’arte della miscelazione fuori dai soliti confini. Lui ha contribuito maggiormente a cambiare e diffondere la cultura del cocktail ae in Italia negli ultimi 10 anni.La cocktail list:Nio oltre ad aver già preso il largo con partnership di alto livello nel mondo dell’, dei marchi del lusso e del travel, vanta anche molte importanti collaborazioni. Una su tutti quella con. Una collaborazione da antologia, I Grandi Classici, per portare alla luce cocktail speciali che celebrano la tradizione unita all’innovazione.Queste le 4 esperienze degustative (firmate dai mixologist di casa Martini e sapientemente miscelati con i vermouth delle Riserve Speciali del gigante italiano):Altro progetto creativo è. Un viaggio alla scoperta della mixology più iconica ed innovativa di Venezia, attraverso luoghi storici, romantici o inattesi della città lagunare. Patrick Pistolesi, il master mixologist italiano di Nio Cocktails, torna a vestire i panni di, per scoprire una delle città più romantiche e intriganti del mondo, attraverso 4 cocktail inediti di grande prestigio, ispirati alle meraviglie della laguna.Postcard from Venice è una raccolta di cartoline degustative, per portare ovunque si desideri, le atmosfere della città italiana. Una box che regala una esperienza di degustazione di altissimo pregio, quanto di grande immaginario, capace di proiettarci con le proprie ricette tra le calli e i canali della Serenissima, semplicemente sorseggiando undi altissima qualità, connubio perfetto tra tradizione e contemporaneità.Il viaggio di Pistolesi vede come protagonista, icona dell’aperitivo veneziano, nato nel 1920 nel Sestiere di Castello, cuore storico di Venezia, grazie all’esperienza liquoristica dei Fratelli Pilla. Da oltre 100 anni il suo blending, frutto di un attento e complesso processo produttivo, è caratterizzato dalla presenza di 30 erbe aromatiche tra le quali spiccano le radici di rabarbaro e le bacche di ginepro, che donano una grande struttura e persistenza al prodotto, rendendolo particolarmente adatto alla miscelazione. Grazie al suo raffinato profilo aromatico e all’equilibrato gusto dolce-amaro, è perfetto per sperimentare nuove ricette di cocktail sempre più ricercati.Questi i 4 cocktail inediti, nell’ormai iconico packaging di NIO Cocktails:Nio Cocktails continua la sua ricerca mixology all'insegna degli spirits iconici come di nicchia. Ecco una box con un giovane gin di eccezionale qualità tutta italiana:, il primodi Milano. La ricerca di Nio Cocktails nell’arte della mixology incontra il mondo degli spirits di nicchia grazie alla collaborazione con Giass – il primo London Dry Gin di Milano, giovane brand italiano produttore di gin di eccezionale qualità.Da questo incontro nasce una box di 4 cocktail inediti a base di Dry Gin Giass sapientemente miscelati che rivisitano da un lato le ricette tradizionali, dall’altro generano nuove creatività e sapori unici e sorprendenti.Questi i cocktails:Altra importante collaborazione è quella di Nio Cocktails con le, brand icona dell’autentico gusto italiano, lancia l’esclusiva. Una box contenente 5 cocktail unici ed esclusivi, pensati per essere miscelati con i gusti più iconici delle Bibite Sanpellegrino.Questi i cocktail speciali:Per informazioni: nio-cocktails.com