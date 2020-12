“Nurin” Riserva del Fondatore, il nuovo amaro delle Langhe

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 07:45

Nurin Riserva del Fondatore è stato dedicato all’erborista Teodoro Negro

delledi Cossano Belbo (Cn) ha ricevuto laalla diciassettesima edizione del Meininger’s international spirits award a Neustadt, in Germania, una delle più antiche competizioni internazionali dedicate al mondo degli spirit., morbido e raffinato, è stato dedicato all’erborista, soprannominato Nurin dai suoi familiari e compaesani, creatore 50 anni fa dell’, tradizionale liquore con 37 erbe dotato di importanti proprietà digestive, l’amaro delle Langhe per eccellenza.L’idea del nuovo amaro è di, nipote di Teodoro e custode del sapere tramandato dallo zio. Nel Nurin il numero diè ancora maggiore come maggiore è anche la, ovvero di prodotto ottenuto dalla macerazione delle erbe nell’alcol. Lo caratterizza anche una sostanziale differenza nel metodo produttivo. La brillante colorazione ramata è ottenuta senza aggiunta di caramello, ma dall’di rovere di almeno 30 mesi, periodo ideale per fare raggiungere all’amaro un perfetto equilibrio.Il risultato è un piacevole liquore (30 % alc) dal, molto equilibrato, ricco nei profumi., confezionato da Cantine Toso in bottiglie da un litro con in etichetta uno scritto in grafia originale di Teodoro Negro, si può proporre come classico fine pasto, grazie alle proprietà digestive delle erbe, ma anche come, servendolo in un bicchiere ballon da Cognac. Come i grandi distillati internazionali si assapora a temperatura ambiente.Per informazioni: www.toso.it