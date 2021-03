Old, il Vermouth di Torino di Ferro13: un inno all'amicizia e alla tradizione

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 19:28

S

Il Vermouth di Torino firmato Ferro13

Un inno all’amicizia

Edizione limitata

Il valore simbolico dei numeri

Tra i vini più popolari

Il Vermouth di Torino

Old, elegante e sofisticato

i chiamadied è il protagonista dell’ultima sfida enologica di, lache, fin dalla sua nascita, nel 2015, si è presentata come atipica, raccontando il mondo del vino in modo unconventional, sovvertendone gli schemi tradizionali.Old perché i cinque soci di Ferro13 hanno deciso di portare in bottiglia, mutuandolo dall’inglese, un modo colloquiale per salutare un amico di lunga data che, indipendentemente dall’età anagrafica, in Veneto viene abitualmente apostrofato “vecio” (vecchio) in maniera scherzosa.Prodotto in “limited edition”, Ferro13 presenta le prime 1.713 bottiglie di una nuova referenza che, di annata in annata, uscirà sempre inper salvaguardarne la preziosità ed esaltare il valore di ogni singola bottiglia.«Questa cifra ben precisa - spiega, co-founder di Ferro13 – non è stata scelta a caso, ma è il frutto dell’unione di due numeri, 17 e 13, che notoriamente non sono legati a. Nel nostro caso li abbiamo scelti volontariamente per esorcizzare eventuali malesorti. Non solo. 17 è anche la gradazione alcoolica contemplata nel disciplinare affinché questo vino possa essere definito Vermouth di Torino».Tra i vini aromatizzati più popolari, il vermouth è presente ovunque nel mondo, ma è unagià apprezzata indalla seconda metà del Settecento. Torino, con Firenze e Venezia, fu uno dei maggiori centri di produzione e il Piemonte, in particolare, possedeva due peculiarità che lo posero ben presto in una posizione privilegiata: le piante aromatiche, che abbondavano sulle Alpi, e il bouquet dei vini bianchi, secchi e dolci, che si combinavano bene con la fragranza delle erbe. Questi due fattori spiegano perché la regione diventò il principale centro dell’industria del vermouth, quando emersero nomi di spicco del settore come Carpano, Cinzano e Martini.Il Vermouth di Torino si inserisce nel solco di una lungache prevede l’utilizzo di soli vini italiani (sia bianchi che rossi) e che Ferro13 ripropone a partire da due referenze top di gamma della propria collezione, Hashtag e Gentleman. Hashtag è un Sauvignon Blanc varietale molto apprezzato per la spiccata acidità e mineralità, mentre Gentleman è un Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc.Le uve, che crescono tra il Veneto, il Friuli e la Lombardia, vengono raccolte e vinificate in stile Borgogna e rimangono a lungo a contatto con i lieviti prima di essere trasformate e arrivare in bottiglia.Per la parte erboristica protagonista è l’L., o “Assenzio maggiore”, quale elemento aromatizzante più importante. La parola “vermouth” deriva infatti dal tedesco wermut, che identifica proprio questa pianta, spontanea e abbondante in Piemonte, regione dove Ferro13 effettua anche la distillazione.Old è un Vermouth di Torino originale, in cui il vino non fa da sottofondo, ma è protagonista con sue le note varietali, in perfetto stile Ferro13.Dal, con note di piccoli frutti rossi, il profumo di agrumi e una sottile speziatura fanno di Old un vermouth elegante e sofisticato, che emoziona, ricco di sentori, delizioso da bere liscio o perfetto per arricchire i grandiclassici.

La cantina veronese consiglia di degustarlo in abbinamento a un dolce come la ganache al cioccolato, con il brano “Old Town Road” di Lil Nas X & Billy Ray Cyrus come sottofondo musicale oppure durante la visione del film “Old Boys” di Toby MacDonald. Per chi ama la lettura, invece, un sorso di Old - Vermouth di Torino viene suggerito come accompagnamento perfetto mentre si sfogliano le pagine de “Il Grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald.



Il design della bottiglia è essenziale e moderno e l’etichetta richiama i due vini con cui viene prodotto. Old sarà presto disponibile al prezzo di 39 €.



Per informazioni: www.ferro13.it