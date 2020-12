Prestigioso Hine Rare Vsop, magico blend di 25 Cognac

Pubblicato il 25 dicembre 2020 | 16:11

Cognac Hine Rare Vsop Fine Champagne

n Cognac prestigioso,, proveniente dalla zona dellas, nell’ovest della Francia, a nord di Bordeaux. Fondata nel 1763, Maison Hine è una delle più antiche aziende produttrici di Cognac e detiene 80 ettari nella zona dellaTutti i suoi Cognac sonoper un periodo molto superiore ai requisiti di legge. Nei suoi 250 anni di storia Hine si è affermata in tutto il mondo come grande specialista nella produzione dei millesimati, un'autentica rarità nel settore. Le botti – di quercia francese- devono avere una tostatura bassa e molto fine per non sovrastare le fini note del prodotto.sono le quattro fasi fondamentali che rendono grandi i Cognac Hine, la cui reputazione internazionale è confermata daie riconoscimenti ottenuti negli ultimi cinque anni dalla Maison. È inoltre l'unica marca del Cognac a detenere l'esclusivo Royal Warrant, il sigillo di fornitore ufficiale della Casa Reale d'Inghilterra.In anni particolari, quando il clima consente una vendemmia di qualità eccezionale, si conserva una piccola quantità di Cognac distillati esclusivamente dalle uve della Grande Champagne. Sono i(vintages), di cui la Hine ha messo assieme, nei secoli, una collezione che non ha eguali nel settore. I millesimati vengononelle proprie cantine a Jarnac, in condizioni di temperatura e di umidità che garantiscono l'ottenimento di distillati eleganti, corposi e straordinariamente complessi.Il distribuito da Rinaldi 1957 , è unottenuti da uve provenienti dalla. Delicato, non robusto e non eccessivamente speziato, quasi rotondo nei suoi 40 gradi. Il suo colore ambrato brillante si sprigiona all'olfatto con note di freschezza floreale, acacia e gelsomino, mentre al palato è fruttato, con note di pesca e mela, vaniglia tostata, frutta bianca matura, miele, frutta al forno e candita ed eleganti sentori di tabacco e cacao. Perfetto per il dopocena e da, si abbina superbamente a scorze di arancia ricoperte di cioccolato.Prezzo medio al pubblico 69 euro.Per informazioni: www.rinaldi1957.it