Ron Legendario Gran Reserva, invecchimento di 15 anni

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 10:47

Legendario 15 anni, prodotto ogni 4 anni in sole 3mila bottiglie





a sempre il nome dell'isola Caraibica diè associato alla produzione dele dei. È una terra che grazie o a causa (dipende dai punti di vista) delle chiusure commerciali e degli “embarghi” subiti non ha mai avuto un'esplosione commerciale e industriale. Questa situazione ha fatto sì che i terreni siano rimasti incontaminati e ancora oggi viene coltivata una canna da zucchero biologica e piantagioni di piante da tabacco, in particolar modo nell'area di Pinar del Rio.Le pocheattive sull'isola producono ed invecchiano distillato di melassa di canna da zucchero, commerciando una molteplicità di marchi differenti. In particolare il marchio Legendario è nato a L'Avana nel 1946 e a partire dal 1950 era già conosciuto e distribuito in parecchi Paesi del mondo grazie al turismo all'epoca molto florido. Lo scrittoreera un grande consumatore di drink a base di rum a Cuba e aveva battezzato due locali diventati oggi icone per la creazione di due importanti e famosi cocktails. Ilmigliore era quello del “El Floridita”, mentre il migliorera assemblato al bar-ristorante “Boteguita del Medio”.A partire dal 1976 la distilleria è stata spostata fuori dal centro dell'Havana e in particolare oggi è situata a El Cerro dove si producono i marchiper il mercato estero e Bocoy per quello interno. Oggi nella vecchia, piccola struttura in centro alla Calzada del Cerro n°1417 è stato creato un museo del rum per i turisti di passaggio. Il rum Gran Reserva 15 anni è prodotto a partire dalla fermentazione delle melasse ed invecchiato per 15 anni in barili di ex-bourbon americano. Viene prodotto ogni 4 anni in sole 3mila bottiglie a 40% vol.Per informazioni: legendario.com