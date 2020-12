Dalla famiglia Lunelli la grappa Segnana Alto Rilievo, una premium da botti di Sherry

Pubblicato il 08 dicembre 2020 | 06:30

Grappa Segnana Alto Rilievo

è la più antica, con 160 anni di tradizione e legame con il territorio, che la, proprietaria di Segnana dal 1982, ha interpretato per creare una distilleria all’avanguardia, che sorge oggi accanto alle, a Trento. La freschezza delle vinacce e il metodo di distillazione discontinuo a bagnomaria di vapore restano i capisaldi di un lungo percorso di innovazione intrapreso dalla famiglia Lunelli con il chiaro obiettivo di proporre un, facendone un distillato moderno, morbido e di singolare fascino nella sua mescolanza di storia e innovazione, alternativa di alto livello ai distillati di importazione ed espressione all’estero di un’italianità raffinata.L’esito di questo lavoro di ricerca condotto dallo staff tecnico die del mastro distillatoresi racconta in grappe più pure e più fini, che si rivolgono a un consumatore sempre più attento, curioso e consapevole. Distillati unici, come la Segnana Alto Rilievo invecchiata in, “grappa del cuore” di Marcello Lunelli.Un’idea originale, ma anche un omaggio a un’intuizione di Armando Segnana, rappresentante dell’ultima generazione della famiglia Segnana che, dopo un viaggio a Jerez della Frontera, patria dello Sherry, prende spunto per utilizzare il “metodo Solera” anche per l’invecchiamento della grappa. Da qui l’ulteriore evoluzione che ha portata alla Segnana Alto Rilievo. La maturazione della grappa avviene proprio nelle botti utilizzate per invecchiare lo Sherry, che Segnana fa arrivare a Trento dalla più storica azienda di Jerez, la Gonzalez – Byass.Il risultato è una grappa riserva ottenuta da vinacce di diverse uve, che matura in queste botti speciali e si caratterizza proprio per ie di frutta secca e candita, tipici del vino liquoroso spagnolo. Il colore ambrato intenso, derivante dalla lunga permanenza in legno, prelude a una vellutata rotondità e persistente aromaticità. «Il termine Alto Rilievo - spiega- è anche intimamente legato alla, tipica del nostro Trentino e richiama inoltre il concetto di qualità superiore espressa nelle caratteristiche aromatiche uniche di questa grappa».Oltre alla Segnana Alto Rilievo invecchiata in botti da Sherry vi è anche una versione invecchiata in botti provenienti dall’Isola di Islay, in Scozia, precedentemente utilizzate per il whisky chiamata, di cui questa grappa riprende le note affumicate e torbate.La collezione Segnana si compone di altre tipologie di grappe invecchiate, la Solera Collezione, lae la Anniversario, nata nel 2010 per festeggiare i 150 della distilleria. In produzione anche molte altre grappe bianche: dalle, principalmente provenienti dalle vinacce usate per la produzione di bollicine Ferrari, a cui si aggiungono le aromatiche di Traminer e Moscato, alla Gentile, fino all’Estrema, con una gradazione di 50 gradi.Per informazioni: www.segnana.it