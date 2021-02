The Gin Way, cresce il successo: il nuovo modo di bere gin

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 19:33

The Gin Way: la mistery box di febbraio 2021

uello che fin dagli esordi è stato definito “” non è nato con l’intento di creare un’alternativa al cocktail preparato da un professionista, ma aiuta ae a guidare anche chi non se ne intende di gin nella scoperta di tante etichette poco conosciute. In Italia se ne contano oltre 500.Questo è, sul cui sito il consumatore può selezionare (a 49,00 euro/mese e con spese di spedizione gratuite) un, il cui contenuto rimane misterioso, nella quale trova, oltre alla bottiglia di, le giuste, i garnish o le decorazioni, glie qualche originale gadget. L’abbonamento, che può essere mensile, bimestrale o trimestrale, non prevede vincoli di durata o frequenza, nel senso che può essere interrotto o modificato dall’utente a seconda delle esigenze.E oggi lalanciata nel maggio 2020 da tre ragazzi bresciani cresce e si consolida. «Perché vogliamochi ha aderito ai nostri abbonamenti e perché ci teniamo a fidelizzare il rapporto con i clienti che abbracciano il progetto», hanno spiegato. «Abbiamo creato unodedicato esclusivamente aglidove potersingolarmente tutto il contenuto delle, dai gin alle toniche senza tralasciare i gadget». Nelle prossime settimane lo shop sarà inoltre accessibile, a condizioni differenti, anche ai non abbonati.Istituito anche unche durerà tutto l’anno: ogni mese, in una box estratta, verrà inserito unche darà diritto a ricevere un. Il primo è stato un mobile bar a uso casalingo.Per informazioni: www.theginway.com