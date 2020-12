Westward, dall’orzo dell’Oregon: il whiskey che nasce da una birra

Pubblicato il 27 dicembre 2020 | 18:19

Westward viene imbottigliato senza filtrazione a freddo e senza nessun tipo di additivo

ealizzato innella, la stessa di Aviation Gin, fondata nel 2004 a Portland, è l’più premiato al mondo. Disponibile sul mercato italiano in bottiglia da 70 cl grazie a, rappresenta la punta di diamante dei single malt prodotti negli Stati Uniti.Westward (45% vol) è prodotto secondo la filosofia del “” e si distingue per la sua grande ricchezza aromatica. Fermentato come una birra viene quindi distillato come unoe invecchiato come unIn Westward tutto parte dall’, che cresce principalmente negli stati dell’Oregon e di Washington e viene maltato per creare una birra American Ale utilizzando lieviti di birra e una lenta fermentazione a bassa temperatura. Questa vienein pot still, che i mastri distillatori hanno disegnato per creare un distillato robusto,. Quindi l', perfetto in uno stato come l'Oregon, dove estati caldissime e secche e inverni freddi e umidi rappresentano il clima ideale per invecchiare un grande whiskey. Nello specifico in, leggermente tostate, selezionate per accentuare pienezza e rotondità.Infine, Westward viene spostato in lotti più piccoli, per raggiungere il suo profilo tipico di gusto, ben bilanciato e pieno, per essere poie senza nessun tipo di additivo, mantenendo tutta la propria texture e complessità. Al palato sviluppa sentori fruttati, note di cereali e, con una punta di spezie dolci. Il finale è marcato dal legno e spezie dolci con un leggerissimo sentore affumicato e di cioccolato fondente.Tra i numerosi premi e riconoscimenti ricevuti, unaottenuta alla San Francisco, un risultato di 93 centesimi alla, un punteggio di 94 centesimi die una presenza nelle prime posizioni nella lista del Wall Street Journal per quanto riguarda i migliori American Single Malts.Prezzo medio al pubblico: 79 euro.Per informazioni: www.rinaldi1957.it