Brescia, più delivery per le aziende e un marketplace su Amazon

Pubblicato il 23 novembre 2020 | 11:01

Lo sviluppo dell’e-commerce investe sempre di più anche le produzioni agroalimentare

Un servizio utile a contenere gli spostamenti

Confagricoltura Brescia punta a un marketplace su Amazon

empre meno in piazza, sempre più in. Causa, lesi ingegnano a trovare nuove forme e idee per vendere i prodotti della terra.lancia l'iniziativa ''Aziende agricole e casa tua'' per ladei prodotti delleIn questi mesi così drammatici per le nostre comunità e per tutto il Paese, laalimentare ha saputo garantire i livelli di, mantenendo elevati standard di salubrità e di qualità che contraddistinguono le produzioni italiane.ha testimoniato questo legame con icon azioni concrete. Rilanciando l’esperienza della scorsa primavera, ora nasce “Aziende agricole a casa tua!”, unadiche mettono a disposizione il servizio di consegna a casa dei loro prodotti.«Sono già molte le aziende – spiega il presidente di Confagricoltura Brescia,– pronte a consegnare frutta, verdura, confetture, latte, yogurt, miele, carni e salumi, ma anche olio, vino, fiori e piante e tanto altro». Basterà consultare le pagine deldi Confagricoltura Brescia ( brescia.confagricoltura.it ) per avere l'elenco deglie dei loro prodotti.«Un’iniziativa questa – continua Garbelli – che coniuga unutile agli, indispensabile per fronteggiare la, e che permetterà a tutti di poter godere delledelle».Non solo. Loinveste sempre di più anche le produzioni agroalimentare: «Per questo – evidenzia il presidente di Confagricoltura Brescia – abbiamo avviato importantidicome la piattaforma, sviluppata in Emilia-Romagna, ma ora attiva in tutta Italia, così come stiamo interloquendo conper undedicato ai nostri associati».