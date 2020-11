Riecco il vizietto del sottocosto, qualcuno freni le offerte selvagge

Primo Piano del 24 novembre 2020 | 08:30

C

La Coldiretti contro il sottocosto selvaggio





C'è una direttiva europea da integrare

Solo 15 cent su 1 euro vanno al prodotto agricolo

Prezzi spesso al di sotto dei costi di produzione

Lotta alle pratiche commerciali sleali

Le Prugne della California

i risiamo col vecchio vizietto che nuoce al. Svilendo le eccellenze ed educando male il consumatore. Quello cioè dell'esagerato sottocosto che va in scena nei supermercati a caccia di clienti . Una moda contro cui si era schierata anche la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova , per difendere gli equilibri di tutta la filiera. Ora il problema si sta riproponendo e rischia di ingigantire i problemi legati alla crisi del coronavirus Del resto il momento per l’e l’è delicato, e le vendite sottocosto dipossono far chiudere aziende agricole e alimentari con l’emergenzache ostacola gli scambi e favorisce accaparramenti e speculazioni.Sul tema è intervenuta la, chiedendo un serio intervento normativo delcontro le pratiche commerciali sleali a integrazione della, in un momento in cui «è fondamentale difendere la sovranità alimentare del Paese».Anche perché il massiccio ricorso attuale alleda parte della distribuzione non può essere scaricato sulle imprese di produzione già costrette a subire l’aumento di costi dovuti alle difficili condizioni di mercato, ha sottolineato la Coldiretti.Per ogni euro speso dai consumatori per l’acquisto di alimenti,in Italia vanno a remunerare il prodotto agricolo per effetto delle distorsioni e delle speculazioni che si verificano lungo la filiera a causa degli evidenti squilibri diSecondo il presidente della Coldirettisi tratta di «una ingiustizia profonda che va combattuta rendendo più equa la catena di distribuzione degli alimenti che vede oggi sottopagati i prodotti agricoli spesso al di sotto deisenza alcun beneficio per i consumatori».Che fare dunque? «Per controllare e sanzionare comportamenti sleali serve individuare uncon competenze e mezzi adeguati, in maniera da incidere molto più concretamente ed efficacemente di quanto fatto sino a oggi».Per la Coldiretti è fondamentale presidiare il pieno esercizio della delega da parte del governo ai fini dell’attuazione della direttiva sullesecondo l’impianto dei principi e dei criteri stabiliti dalin sede di approvazione del disegno di legge di delegazione europea.In particolare è necessario rendere l’intervento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentare () funzionale al rispetto del funzionamento dele delleper le acquisite competenze in ambito agroalimentare.Mentre si tratta di segnalare le modalità della vendita sottocosto come parametro diper accertare la violazione della condotta commerciale dell’operatore economico in base al semplice superamento dei costi medi di produzione elaborati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare () per evitare forme di abuso derivante dalla posizione di forza che le imprese dellae dellamostrano rispetto alle imprese agricole. È insomma giunta l'ora di cambiare e non c'è più tempo da perdere.